Алексей Лошкин привез груз для военных и проверил ход восстановительных работ в Волновахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Делегация Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области во главе с главой ведомства Алексеем Лошкиным отправилась в Донбасс и посетила добровольческий батальон «Южноуралец». Как сообщили в пресс-службе КСП региона, военным привезли дизельные генераторы и письма от детей.

«Встреча началась с подарка для добровольцев батальона „Южноуралец“. Представители КСП вручили им два дизельных генератора для обеспечения бесперебойного снабжения электричеством. Кроме этого, делегация от КСП передала письма, приветы и поздравления с наступающим Новым годом от детей школы №7 в Коркино», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП области.

В ведомстве отметили, что в ходе визита ревизоры также посетили объекты, на которых работают челябинские подрядчики. С ними обсудили ход и сроки восстановительных работ. Делегацию сопровождал глава Еманжелинского городского поселения Челябинской области Дмитрий Гатов, который сейчас занимает пост первого замглавы Волновахского района ДНР.

Несмотря на проведение спецоперации, для каждого российского военнослужащего будет организован праздник. По мнению зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина, родные пришлют военным мандарины, сладости и необходимые вещи. Солдаты накроют столы, послушают поздравления президента РФ Владимира Путина и вернутся к несению службы.

Ранее движение «Братишка» отправило в освобожденные территории конвой с восемью тысячами новогодних подарков для военнослужащих. Как утверждал депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов, главным подарком станет местный хамон.

Делегация КСП Челябинской области и военнослужащие добровольческого батальона «Южноуралец» Фото: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области