Хамон станет самым вкусным предновогодним гостинцем для военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Помощники депутата Госдумы из Челябинской области Станислава Наумова, движение «Братишка», отправили челябинцам, находящимся в зоне СВО, местный хамон. Об этом депутат написал в социальных сетях.

«Мои помощники из Магнитки — движение „Братишка“ — тоже сегодня борт с гуманитаркой для наших южноуральских парней отправили. Самое вкусное в предновогодних гостинцах для участников СВО — продукция предприятия „Русский хамон“», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Депутат пояснил, что конвой с грузом доедет до расположения батальона. Помимо подарков и угощений, военнослужащим передадут письма от родных и близких.

Всего в освобожденные территории будет отправлено восемь тысяч сладких подарков. Военнослужащие получат сгущенку, сахар, чай, крупу, футболки, носки. Также из области отправили все необходимое для госпиталя в Луганске.

Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза.