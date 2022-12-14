14 декабря 2022

Помощники челябинского депутата Госдумы отправили землякам на фронт местный хамон. Фото, видео

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , свинина, урожай, хамон, импортозамещение, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Хамон станет самым вкусным предновогодним гостинцем для военнослужащих Фото:
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Помощники депутата Госдумы из Челябинской области Станислава Наумова, движение «Братишка», отправили челябинцам, находящимся в зоне СВО, местный хамон. Об этом депутат написал в социальных сетях.

«Мои помощники из Магнитки — движение „Братишка“ — тоже сегодня борт с гуманитаркой для наших южноуральских парней отправили. Самое вкусное в предновогодних гостинцах для участников СВО — продукция предприятия „Русский хамон“», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Депутат пояснил, что конвой с грузом доедет до расположения батальона. Помимо подарков и угощений, военнослужащим передадут письма от родных и близких.

Всего в освобожденные территории будет отправлено восемь тысяч сладких подарков. Военнослужащие получат сгущенку, сахар, чай, крупу, футболки, носки. Также из области отправили все необходимое для госпиталя в Луганске.

Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза.

В Донецк и Луганск отправили восемь тысяч сладких подарков
Фото:

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Помощники депутата Госдумы из Челябинской области Станислава Наумова, движение «Братишка», отправили челябинцам, находящимся в зоне СВО, местный хамон. Об этом депутат написал в социальных сетях. «Мои помощники из Магнитки — движение „Братишка“ — тоже сегодня борт с гуманитаркой для наших южноуральских парней отправили. Самое вкусное в предновогодних гостинцах для участников СВО — продукция предприятия „Русский хамон“», — написал Наумов в своем telegram-канале. Депутат пояснил, что конвой с грузом доедет до расположения батальона. Помимо подарков и угощений, военнослужащим передадут письма от родных и близких. Всего в освобожденные территории будет отправлено восемь тысяч сладких подарков. Военнослужащие получат сгущенку, сахар, чай, крупу, футболки, носки. Также из области отправили все необходимое для госпиталя в Луганске. Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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