15 декабря 2022

В ХМАО будут судить за взятки экс-директора предприятия городской мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма взяток составила 1,3 миллиона рублей Фото:

В сургутский городской суд направленно уголовное дело в отношении бывшего директора АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (принадлежит мэрии Сургута) Алексея Попова, обвиняемого в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемый уполномоченный на решение вопросов по руководству текущей деятельностью общества в 2017 году и в 2019 году получил взятки в виде денежных средств от представителей обществ с ограниченной ответственностью. В свою очередь, он не организовал проведение лабораторных исследований поставляемого топлива и не обеспечил надлежащий контроль исполнения договорных обязательств по договорам поставки. Вместе с тем директор принял организационные решения, направленные на оплату поставленного товара в кратчайшие сроки», — сообщили в ведомстве.

Общая сумма взяток составила более миллиона рублей. На имущество обвиняемого был наложен арест. За содеянное мужчина рискует лишиться свободы на 12 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава предприятия мэрии Сургута, подозреваемый во взятке, пытается избежать сурового наказания. Алексей Попов пытался переквалифицировать статью обвинения на более мягкую.

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В сургутский городской суд направленно уголовное дело в отношении бывшего директора АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (принадлежит мэрии Сургута) Алексея Попова, обвиняемого в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый уполномоченный на решение вопросов по руководству текущей деятельностью общества в 2017 году и в 2019 году получил взятки в виде денежных средств от представителей обществ с ограниченной ответственностью. В свою очередь, он не организовал проведение лабораторных исследований поставляемого топлива и не обеспечил надлежащий контроль исполнения договорных обязательств по договорам поставки. Вместе с тем директор принял организационные решения, направленные на оплату поставленного товара в кратчайшие сроки», — сообщили в ведомстве. Общая сумма взяток составила более миллиона рублей. На имущество обвиняемого был наложен арест. За содеянное мужчина рискует лишиться свободы на 12 лет. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава предприятия мэрии Сургута, подозреваемый во взятке, пытается избежать сурового наказания. Алексей Попов пытался переквалифицировать статью обвинения на более мягкую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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