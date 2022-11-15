Экс-глава предприятия мэрии Сургута, подозреваемый во взятке, пытается избежать сурового наказания

Алексея Попова обвиняют в получении взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (принадлежит мэрии Сургута) Алексей Попов, который подозревается в получении взятки, пытается переквалифицировать статью на более мягкую. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Алексей Попов сейчас находится на свободе (ему выбрана мера пресечения — подписка о невыезде), и он ищет любые способы снизить наказание. У него есть имущество, которое оценивается в 50 миллионов, и связи, которые он планирует использовать», — рассказал корреспонденту URA.RU инсайдер.

По словам источника, есть основания предполагать, что Попов планирует склонить свидетелей к даче ложных показаний. «Его имущество на 50 миллионов арестовано, однако три квартиры в Сургуте, Москве и Белгороде — это то, что официально принадлежит экс-главе сургутского предприятия. Сколько еще активов и средств спрятано — неизвестно. Есть сомнения, что такое количество активов можно накопить на зарплату», — отмечает инсайдер.

По словам источника в правоохранительных органах, вероятность переквалификации статьи УК РФ в теории есть, так как Попова не задержали при получении взятки. Однако на практике вероятность мала.

Корреспондент URA.RU направил запрос в региональный СКР. Там отметили, что для выяснения всех обстоятельств понадобится время.

Ранее URA.RU сообщало, что на Алексея Попова заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По информации следствия, он получал эти деньги, в том числе, за допуск недоброкачественного топлива.

Экс-глава компании был задержан в Белгороде в декабре 2021 года. В тот момент он работал руководителем Единой транспортной компании Белгородской области.