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В Новом Уренгое ледовый городок откроется позже, чем в других городах ЯНАО

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Официальное открытие елки в Новом Уренгое пройдет 24 декабря Фото:

В Новом Уренгое открытие ледового городка состоится позже, чем в других городах ЯНАО. Дата открытия елки назначена на 24 декабря, сообщил глава городской администрации Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«24 декабря в 17.00 приглашаю всех на городскую площадь, где уже по традиции зажжем с вами огни на главной елке. Самое время заряжаться улыбками и позитивом», — написал Андрей Воронов в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что ледовый городок в Губкинском открылся 16 декабря, а в Лабытнанги и Надыме 17 декабря. В Ноябрьске и Салехарде огни на елках зажгутся 18 декабря.

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В Новом Уренгое открытие ледового городка состоится позже, чем в других городах ЯНАО. Дата открытия елки назначена на 24 декабря, сообщил глава городской администрации Андрей Воронов в своем telegram-канале. «24 декабря в 17.00 приглашаю всех на городскую площадь, где уже по традиции зажжем с вами огни на главной елке. Самое время заряжаться улыбками и позитивом», — написал Андрей Воронов в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что ледовый городок в Губкинском открылся 16 декабря, а в Лабытнанги и Надыме 17 декабря. В Ноябрьске и Салехарде огни на елках зажгутся 18 декабря.
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