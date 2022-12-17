17 декабря 2022
16 декабря 2022

Военнослужащих ЦВО вернули в атмосферу 1940-х годов. Фото

В Екатеринбургском Доме офицеров провели концерт-реконструкцию для военных ЦВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург, дом офицеров, ордена на фасаде
Концерт прошел в духе эпохи 40-х годов ХХ века Фото:

Военнослужащие, дислоцированные в Свердловской области, посетили концерт в стиле 1940-х годов в Доме офицеров Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В ходе мероприятия гости окунулись в эпоху 1940-х годов, когда на сцене Дома офицеров выступали эвакуированные на Урал в годы Великой Отечественной войны, артисты театра Красной Армии и знаменитые советские исполнители, среди которых был Марк Бернес. За время концерта зрители услышали песни Бернеса, произведения композиторов Шостаковича и Рахманинова», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Зрителям были представлены отрывки театральных постановок, которые показывали артисты театра бойцам Красной Армии в годы ВОВ. На концерте присутствовало несколько сотен человек военнослужащих и их семей.

Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые провели военно-спортивное мероприятие для екатеринбургских школьников. Ребята приняли участие в различных соревнованиях, а также узнали об армейском быте.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Военнослужащие, дислоцированные в Свердловской области, посетили концерт в стиле 1940-х годов в Доме офицеров Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «В ходе мероприятия гости окунулись в эпоху 1940-х годов, когда на сцене Дома офицеров выступали эвакуированные на Урал в годы Великой Отечественной войны, артисты театра Красной Армии и знаменитые советские исполнители, среди которых был Марк Бернес. За время концерта зрители услышали песни Бернеса, произведения композиторов Шостаковича и Рахманинова», — рассказали в пресс-службе ведомства. Зрителям были представлены отрывки театральных постановок, которые показывали артисты театра бойцам Красной Армии в годы ВОВ. На концерте присутствовало несколько сотен человек военнослужащих и их семей. Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые провели военно-спортивное мероприятие для екатеринбургских школьников. Ребята приняли участие в различных соревнованиях, а также узнали об армейском быте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...