В Екатеринбургском Доме офицеров провели концерт-реконструкцию для военных ЦВО

Концерт прошел в духе эпохи 40-х годов ХХ века Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Военнослужащие, дислоцированные в Свердловской области, посетили концерт в стиле 1940-х годов в Доме офицеров Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В ходе мероприятия гости окунулись в эпоху 1940-х годов, когда на сцене Дома офицеров выступали эвакуированные на Урал в годы Великой Отечественной войны, артисты театра Красной Армии и знаменитые советские исполнители, среди которых был Марк Бернес. За время концерта зрители услышали песни Бернеса, произведения композиторов Шостаковича и Рахманинова», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Зрителям были представлены отрывки театральных постановок, которые показывали артисты театра бойцам Красной Армии в годы ВОВ. На концерте присутствовало несколько сотен человек военнослужащих и их семей.

Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые провели военно-спортивное мероприятие для екатеринбургских школьников. Ребята приняли участие в различных соревнованиях, а также узнали об армейском быте.