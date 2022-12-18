Мэр Челябинска заявила в полицию об угрозах со стороны ОПГ

Мэр Челябинска Наталья Котова сообщила об угрозах со стороны преступной группы сотрудникам МКУ «Городская среда», занимающихся демонтажом незаконных киосков и других объектов. Заявление прозвучало 19 декабря в ходе аппаратного совещания, которое транслировалось в прямом эфире.
«Есть организация, по предварительным данным из 12 человек. Ее участники угрожают сотрудникам МКУ „Городская среда“, занимающимся сносом и демонтажом незаконных торговых объектов на территории города. Прошу проверить эту информацию», — обратилась Котова к начальнику УMВД по Челябинску Андрею Меньшенину.
«Руководитель учреждения уже у меня в приемной. Сейчас, после совещания, проработаем этот вопрос», — ответил Меньшенин.
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