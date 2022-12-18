18 декабря 2022
17 декабря 2022

Мэр Челябинска заявила в полицию об угрозах со стороны ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Мэр Наталья Котова просит проверить угрозы в адрес своих подчиненных Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова сообщила об угрозах со стороны преступной группы сотрудникам МКУ «Городская среда», занимающихся демонтажом незаконных киосков и других объектов. Заявление прозвучало 19 декабря в ходе аппаратного совещания, которое транслировалось в прямом эфире.

«Есть организация, по предварительным данным из 12 человек. Ее участники угрожают сотрудникам МКУ „Городская среда“, занимающимся сносом и демонтажом незаконных торговых объектов на территории города. Прошу проверить эту информацию», — обратилась Котова к начальнику УMВД по Челябинску Андрею Меньшенину.

«Руководитель учреждения уже у меня в приемной. Сейчас, после совещания, проработаем этот вопрос», — ответил Меньшенин.

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Мэр Челябинска Наталья Котова сообщила об угрозах со стороны преступной группы сотрудникам МКУ «Городская среда», занимающихся демонтажом незаконных киосков и других объектов. Заявление прозвучало 19 декабря в ходе аппаратного совещания, которое транслировалось в прямом эфире. «Есть организация, по предварительным данным из 12 человек. Ее участники угрожают сотрудникам МКУ „Городская среда“, занимающимся сносом и демонтажом незаконных торговых объектов на территории города. Прошу проверить эту информацию», — обратилась Котова к начальнику УMВД по Челябинску Андрею Меньшенину. «Руководитель учреждения уже у меня в приемной. Сейчас, после совещания, проработаем этот вопрос», — ответил Меньшенин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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