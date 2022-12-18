Мэр Челябинска заявила в полицию об угрозах со стороны ОПГ

19 декабря 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Мэр Наталья Котова просит проверить угрозы в адрес своих подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова сообщила об угрозах со стороны преступной группы сотрудникам МКУ «Городская среда», занимающихся демонтажом незаконных киосков и других объектов. Заявление прозвучало 19 декабря в ходе аппаратного совещания, которое транслировалось в прямом эфире. «Есть организация, по предварительным данным из 12 человек. Ее участники угрожают сотрудникам МКУ „Городская среда“, занимающимся сносом и демонтажом незаконных торговых объектов на территории города. Прошу проверить эту информацию», — обратилась Котова к начальнику УMВД по Челябинску Андрею Меньшенину. «Руководитель учреждения уже у меня в приемной. Сейчас, после совещания, проработаем этот вопрос», — ответил Меньшенин.

Мэр Челябинска Наталья Котова сообщила об угрозах со стороны преступной группы сотрудникам МКУ «Городская среда», занимающихся демонтажом незаконных киосков и других объектов. Заявление прозвучало 19 декабря в ходе аппаратного совещания, которое транслировалось в прямом эфире. «Есть организация, по предварительным данным из 12 человек. Ее участники угрожают сотрудникам МКУ „Городская среда“, занимающимся сносом и демонтажом незаконных торговых объектов на территории города. Прошу проверить эту информацию», — обратилась Котова к начальнику УMВД по Челябинску Андрею Меньшенину. «Руководитель учреждения уже у меня в приемной. Сейчас, после совещания, проработаем этот вопрос», — ответил Меньшенин.