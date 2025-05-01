На главном курорте Балтийского моря произошел взрыв

Mopo: на севере Германии произошел взрыв в районе порта
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В Ниендорфской гавани проходит масштабная спасательная операция
В Ниендорфской гавани проходит масштабная спасательная операция Фото:

На главном курорте Балтийского моря в Тиммендорфе произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Mopo.

«Взрыв произошел в районе Пляжной аллеи в Ниендорфской гавани», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидент несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Полиция сообщает, что взрыв, скорее всего, произошел из-за газового баллона. В районе Ниендорфской гавани развернута масштабная операция спасательных служб. Спасатели и врачи скорой помощи активно работают на месте происшествия, заключили в издании.

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На главном курорте Балтийского моря в Тиммендорфе произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Mopo. «Взрыв произошел в районе Пляжной аллеи в Ниендорфской гавани», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидент несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция сообщает, что взрыв, скорее всего, произошел из-за газового баллона. В районе Ниендорфской гавани развернута масштабная операция спасательных служб. Спасатели и врачи скорой помощи активно работают на месте происшествия, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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