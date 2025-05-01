На главном курорте Балтийского моря произошел взрыв

На главном курорте Балтийского моря в Тиммендорфе произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Mopo.
«Взрыв произошел в районе Пляжной аллеи в Ниендорфской гавани», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидент несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Полиция сообщает, что взрыв, скорее всего, произошел из-за газового баллона. В районе Ниендорфской гавани развернута масштабная операция спасательных служб. Спасатели и врачи скорой помощи активно работают на месте происшествия, заключили в издании.
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