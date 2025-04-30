30 апреля 2025

В Челябинске на улице Гагарина на три месяца ограничат движение транспорта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет затруднен в районе остановки «Комплекс Смолинский»
Проезд будет затруднен в районе остановки «Комплекс Смолинский» Фото:

В Ленинском районе Челябинска на улице Гагарина с 5 по 15 мая в связи с реконструкцией будет перекрыт участок от дома №55/1 до дома №49. Там будут менять тепломагистраль, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске в связи с реконструкцией участка тепломагистрали с 8 часов 5 мая и до 15 августа 2025 года будет ограничено движение пешеходов и транспорта по улице Гагарина от дома № 55/1 до дома № 49. Работы будут проводиться в границах тротуара с установкой техники на проезжей части», — сообщили в пресс-службе.

Проезд будет затруднен на три месяца, работы будут проводиться в районе остановки «Комплекс Смолинский». Водителей просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свой маршрут.

На участке с 5 мая по 15 августа пройдут работы по реконструкции тепломагистрали
На участке с 5 мая по 15 августа пройдут работы по реконструкции тепломагистрали
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска на улице Гагарина с 5 по 15 мая в связи с реконструкцией будет перекрыт участок от дома №55/1 до дома №49. Там будут менять тепломагистраль, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске в связи с реконструкцией участка тепломагистрали с 8 часов 5 мая и до 15 августа 2025 года будет ограничено движение пешеходов и транспорта по улице Гагарина от дома № 55/1 до дома № 49. Работы будут проводиться в границах тротуара с установкой техники на проезжей части», — сообщили в пресс-службе. Проезд будет затруднен на три месяца, работы будут проводиться в районе остановки «Комплекс Смолинский». Водителей просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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