В Ленинском районе Челябинска на улице Гагарина с 5 по 15 мая в связи с реконструкцией будет перекрыт участок от дома №55/1 до дома №49. Там будут менять тепломагистраль, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске в связи с реконструкцией участка тепломагистрали с 8 часов 5 мая и до 15 августа 2025 года будет ограничено движение пешеходов и транспорта по улице Гагарина от дома № 55/1 до дома № 49. Работы будут проводиться в границах тротуара с установкой техники на проезжей части», — сообщили в пресс-службе.
Проезд будет затруднен на три месяца, работы будут проводиться в районе остановки «Комплекс Смолинский». Водителей просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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