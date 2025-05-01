Первомайские праздники в Челябинске пройдут под дождями

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Горожанам стоит подготовить зонты
Горожанам стоит подготовить зонты Фото:

На первомайские праздники жителям Челябинска обещают частые дожди. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео».

«По прогнозам, ненастье затронет все праздничные дни. В пятницу, 3 мая, ожидается малооблачная погода с небольшими кратковременными дождями. Днем воздух прогреется до 13 градусов , а ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов. Уже в субботу, 4 мая, небо затянут плотные тучи, а осадки станут более продолжительными», следует из прогноза метеорологов.

Небольшое потепление придет в воскресенье, 5 мая. Дневная температура поднимется до 15 градусов, однако дожди не прекратятся — осадки будут слабыми, но частыми.

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На первомайские праздники жителям Челябинска обещают частые дожди. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео». «По прогнозам, ненастье затронет все праздничные дни. В пятницу, 3 мая, ожидается малооблачная погода с небольшими кратковременными дождями. Днем воздух прогреется до 13 градусов , а ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов. Уже в субботу, 4 мая, небо затянут плотные тучи, а осадки станут более продолжительными», следует из прогноза метеорологов. Небольшое потепление придет в воскресенье, 5 мая. Дневная температура поднимется до 15 градусов, однако дожди не прекратятся — осадки будут слабыми, но частыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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