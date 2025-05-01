Туристка из Челябинска заблудилась в сочинских горах в районе Агурских водопадов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели обнаружили девушку, когда уже стемнело, и вернули в город на внедорожнике
Спасатели обнаружили девушку, когда уже стемнело, и вернули в город на внедорожнике Фото:

Жительница Челябинска заблудилась в Сочи в районе Агурских водопадов. Это случилось во время самостоятельной экскурсии. 22-летняя челябинка дошла до Орлиных скал и хотела пройти через Кавказский аул, но потерялась.

«Девушка, приехавшая на отдых в Сочи из Челябинска, отправилась на самостоятельную экскурсию, планируя путь от Мацесты до Орлиных скал, затем к Агурским водопадам и выходу через Кавказский аул. На слиянии рек Агуры и Агурчик она сбилась с пути», — сообщается в группе «ЧП Сочи» в соцсетях «ВКонтакте».

Как отмечается в группе, когда стемнело, девушка наконец вышла к одному из водопадов. Там она смогла связаться со службой спасения. Спасатели МЧС нашли туристку у среднего водопада неподалеку от разрушенного моста. Они вывели ее и доставили в город на внедорожнике.

Челябинка отправилась в горы на самостоятельную экскурсию
Челябинка отправилась в горы на самостоятельную экскурсию
Фото:

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Жительница Челябинска заблудилась в Сочи в районе Агурских водопадов. Это случилось во время самостоятельной экскурсии. 22-летняя челябинка дошла до Орлиных скал и хотела пройти через Кавказский аул, но потерялась. «Девушка, приехавшая на отдых в Сочи из Челябинска, отправилась на самостоятельную экскурсию, планируя путь от Мацесты до Орлиных скал, затем к Агурским водопадам и выходу через Кавказский аул. На слиянии рек Агуры и Агурчик она сбилась с пути», — сообщается в группе «ЧП Сочи» в соцсетях «ВКонтакте». Как отмечается в группе, когда стемнело, девушка наконец вышла к одному из водопадов. Там она смогла связаться со службой спасения. Спасатели МЧС нашли туристку у среднего водопада неподалеку от разрушенного моста. Они вывели ее и доставили в город на внедорожнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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