В Праздник Весны и Труда на площади Революции собрались более пяти тысяч челябинцев. В 2025 году 92 легкоатлетическая эстафета, 71 кольцевая велогонка и 13 гонка на лыжероллерах посвящены юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Участников мероприятия поздравил глава города Алексей Лошкин.
«Уже много лет в первый майский день нас объединяет спорт, дух соперничества и командная работа. Ведь важно не только прийти первым, но и поддержать товарища. Сегодня к соревнованиям готовы пять тысяч участников. Впереди — шесть километров пути по главному проспекту города. Желаю каждому удачного лёгкой дистанции и отличного настроения», — поддержал участников Алексей Лошкин.
Во время парада участников эстафеты поздравили первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и глава города Алексей Лошкин. Отличившимся спортсменам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и удостоверения мастеров спорта России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!