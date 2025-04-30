30 апреля 2025

Эстафета в центре города собрала более пяти тысяч челябинцев. Фото

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Отличившихся спортсменов поздравили первый замгубернатора Станислав Мошаров и глава города Алексей Лошкин
Отличившихся спортсменов поздравили первый замгубернатора Станислав Мошаров и глава города Алексей Лошкин Фото:

В Праздник Весны и Труда на площади Революции собрались более пяти тысяч челябинцев. В 2025 году 92 легкоатлетическая эстафета, 71 кольцевая велогонка и 13 гонка на лыжероллерах посвящены юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Участников мероприятия поздравил глава города Алексей Лошкин.

«Уже много лет в первый майский день нас объединяет спорт, дух соперничества и командная работа. Ведь важно не только прийти первым, но и поддержать товарища. Сегодня к соревнованиям готовы пять тысяч участников. Впереди — шесть километров пути по главному проспекту города. Желаю каждому удачного лёгкой дистанции и отличного настроения», — поддержал участников Алексей Лошкин. 

Во время парада участников эстафеты поздравили первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и глава города Алексей Лошкин. Отличившимся спортсменам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и удостоверения мастеров спорта России.

Спортсменам предстояло преодолеть шесть километров пути по главному проспекту города
Спортсменам предстояло преодолеть шесть километров пути по главному проспекту города
Фото:

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В Праздник Весны и Труда на площади Революции собрались более пяти тысяч челябинцев. В 2025 году 92 легкоатлетическая эстафета, 71 кольцевая велогонка и 13 гонка на лыжероллерах посвящены юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Участников мероприятия поздравил глава города Алексей Лошкин. «Уже много лет в первый майский день нас объединяет спорт, дух соперничества и командная работа. Ведь важно не только прийти первым, но и поддержать товарища. Сегодня к соревнованиям готовы пять тысяч участников. Впереди — шесть километров пути по главному проспекту города. Желаю каждому удачного лёгкой дистанции и отличного настроения», — поддержал участников Алексей Лошкин.  Во время парада участников эстафеты поздравили первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и глава города Алексей Лошкин. Отличившимся спортсменам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и удостоверения мастеров спорта России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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