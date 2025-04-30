В Челябинском парке Гагарина с 1 мая возобновила работу детская железная дорога. Сезон дорога открывает в 76 раз, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«В Челябинске начала работать детская железная дорога. Теперь горожане смогут прокатиться на поезде в городском бору», — передает корреспондент.
В этом году все детские дороги — Челябинская, Курганская и Оренбургская — начинают работу 1 мая. Более 1300 воспитанников пройдут летнюю практику и закрепят теоретические знания за летний сезон.
Перед началом сезона учащиеся готовят инфраструктуру к работе: проверяют вагоны, обслуживают тепловозы, тестируют системы связи и сигнализации. Также завершают обновление фасадов павильонов, платформ и навесов.
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