Жена челябинского губернатора Текслера показала фото Первомая 40-летней давности

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина показала фото 1983 года, на котором она запечатлена со старшей сестрой. Фотографию Текслер разместила в соцсетях.
«Мир! Труд! Май! Праздник Первомая в городе Норильск, 1983 год. Я со своей старшей сестричкой», — сообщила Текслер в соцсетях.
Ирина Текслер с сестрой сфотографированы во время демонстрации на первое мая 1983 года. На тот момент в Норильске еще не растаял снег. Обе девочки пребывают в хорошем настроении.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил земляков с Днем весны и труда. Глава региона отметил трудолюбие людей и красоту местной природы.
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