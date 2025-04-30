30 апреля 2025

Жена челябинского губернатора Текслера показала фото Первомая 40-летней давности

Жена челябинского губернатора Текслера показала детское фото с сестрой на 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер показала детское фото со старшей сестрой 1983 года
Ирина Текслер показала детское фото со старшей сестрой 1983 года Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина показала фото 1983 года, на котором она запечатлена со старшей сестрой. Фотографию Текслер разместила в соцсетях.

«Мир! Труд! Май! Праздник Первомая в городе Норильск, 1983 год. Я со своей старшей сестричкой», — сообщила Текслер в соцсетях.

Ирина Текслер с сестрой сфотографированы во время демонстрации на первое мая 1983 года. На тот момент в Норильске еще не растаял снег. Обе девочки пребывают в хорошем настроении.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил земляков с Днем весны и труда. Глава региона отметил трудолюбие людей и красоту местной природы.

Праздник Первомая в Норильске, 1983 год, Ирина Текслер (справа)
Праздник Первомая в Норильске, 1983 год, Ирина Текслер (справа)
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина показала фото 1983 года, на котором она запечатлена со старшей сестрой. Фотографию Текслер разместила в соцсетях. «Мир! Труд! Май! Праздник Первомая в городе Норильск, 1983 год. Я со своей старшей сестричкой», — сообщила Текслер в соцсетях. Ирина Текслер с сестрой сфотографированы во время демонстрации на первое мая 1983 года. На тот момент в Норильске еще не растаял снег. Обе девочки пребывают в хорошем настроении. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил земляков с Днем весны и труда. Глава региона отметил трудолюбие людей и красоту местной природы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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