Вице-премьер Южной Кореи подал в отставку

Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил о планах уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Ренхап.
«Вице-премьер Республики Корея Чхве Сан Мок заявил о намерении уйти в отставку», — сообщает издание. Они также добавили, что он должен был возглавить страну со 2 мая. Ранее парламент рассматривал предложение об импичменте чиновника.
Премьер-министр Хан Док Су также подал в отставку, предположительно, для участия в президентских выборах 3 июня. Ранее уже исполнявший обязанности главы государства Чхве Сан Мок должен был вновь занять этот пост по порядку преемственности.
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