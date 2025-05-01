Вице-премьер Южной Кореи подал в отставку

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парламенте Республики Корея на пленарном заседании было представлено предложение об Вице-премьера
парламенте Республики Корея на пленарном заседании было представлено предложение об Вице-премьера Фото:

Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил о планах уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Ренхап. 

«Вице-премьер Республики Корея Чхве Сан Мок заявил о намерении уйти в отставку», — сообщает издание. Они также добавили, что он должен был возглавить страну со 2 мая. Ранее парламент рассматривал предложение об импичменте чиновника. 

Премьер-министр Хан Док Су также подал в отставку, предположительно, для участия в президентских выборах 3 июня. Ранее уже исполнявший обязанности главы государства Чхве Сан Мок должен был вновь занять этот пост по порядку преемственности.

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Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил о планах уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Ренхап.  «Вице-премьер Республики Корея Чхве Сан Мок заявил о намерении уйти в отставку», — сообщает издание. Они также добавили, что он должен был возглавить страну со 2 мая. Ранее парламент рассматривал предложение об импичменте чиновника.  Премьер-министр Хан Док Су также подал в отставку, предположительно, для участия в президентских выборах 3 июня. Ранее уже исполнявший обязанности главы государства Чхве Сан Мок должен был вновь занять этот пост по порядку преемственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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