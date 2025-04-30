30 апреля 2025

Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днем весны и труда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер пожелал землякам хороших выходных в Челябинской области
Текслер пожелал землякам хороших выходных в Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил земляков с Днем весны и труда, отметив трудолюбие людей и красоту местной природы. Об этом Текслер написал в своем telegram-канале.

«Друзья, поздравляю с Днем Весны и Труда! У нас замечательный регион, где живут трудолюбивые люди. Так было и будет всегда», — написал Текслер.

В майские праздники многие южноуральцы отправятся по красивейшим местам родного региона. Кто-то выберет сплав по реке Ай, кто-то посетит Таганай или Тургояк. «Желаю всем прекрасных выходных в Челябинской области!» — добавил Текслер. К посту приложены видео, на которых показана вся красота Айских притесов, Таганая и озера Тургояк.

Рекомендациями, куда еще можно отправиться в майские праздники, ранее с читателями поделились журналисты челябинской редакции URA.RU. Чем заняться в длинные выходные — подробнее в подборке.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил земляков с Днем весны и труда, отметив трудолюбие людей и красоту местной природы. Об этом Текслер написал в своем telegram-канале. «Друзья, поздравляю с Днем Весны и Труда! У нас замечательный регион, где живут трудолюбивые люди. Так было и будет всегда», — написал Текслер. В майские праздники многие южноуральцы отправятся по красивейшим местам родного региона. Кто-то выберет сплав по реке Ай, кто-то посетит Таганай или Тургояк. «Желаю всем прекрасных выходных в Челябинской области!» — добавил Текслер. К посту приложены видео, на которых показана вся красота Айских притесов, Таганая и озера Тургояк. Рекомендациями, куда еще можно отправиться в майские праздники, ранее с читателями поделились журналисты челябинской редакции URA.RU. Чем заняться в длинные выходные — подробнее в подборке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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