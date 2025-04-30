В Челябинске покажут неизвестные работы легендарного фотографа

В Челябинске откроется выставка фотографа Сергея Васильева, единственного в мире пятикратного обладателя премии World Press Photo. На ней будут представлены работы мастера, которые еще никто не видел. Об этом URA.RU рассказала внучка фотографа и организатор выставки Елизавета Фурдилова-Васильева.
«Проект „Русская культура“ погрузит гостей в атмосферу родной земли. Это яркие пейзажи, народные промыслы и моменты из повседневной жизни. Все это запечатлено в работах талантливого фотографа Сергея Васильева. Примерно будет представлено около пятидесяти работ. Это уникальные кадры, а также фотографии, которые еще никто не видел. Они себя представляют Россию, душу русских людей, наши традиции», — сообщила URA.RU внучка фотографа.
По ее словам, ее дедушка был очень предан свой Родине. Он мечтал создать подобную выставку, но к сожалению, не успел.
Выставка Сергея Васильева состоится в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» в Челябинске 20 мая. Вечер будет сопровождаться музыкой от Dj Arzy, который раскроет новое современное звучание народных мотивов. Выставка «Русская культура» станет настоящим праздником для всех ценителей искусства и музыки.
Сергей Васильев, член Союза журналистов СССР и почетный гражданин Челябинска, ушел из жизни в 2021 году в возрасте 86 лет. Более 40 лет он посвятил работе фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Его работы, отмеченные пятью золотыми медалями World Press Photo. Они также публиковались в более чем 200 российских и зарубежных изданиях.
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