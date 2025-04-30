Челябинец заявил в полицию на экс-жену, которая обозвала его тугодумом

В Челябинской области мужчина написал заявление в полицию на бывшую жену, которая назвала его идиотом и тугодумом. Пострадавший расценил оскорбления как клевету.
«В Челябинской области мужчина написал на бывшую заявление в полицию за клевету — она назвала его идиотом и тугодумом. Игорь зарылся в толковые словари и медсправочники, изучил значение обидных слов и решил, что Севиндж не просто неаккуратно высказалась, а буквально оклеветала его», — сообщает telegram-канал Baza.
Игорь и Севиндж в разводе, но воспитывают дочь. 5 апреля мужчина забрал девочку к себе, чтобы провести с ней время. В какой-то момент позвонила экс-жена и мужчина передал трубку дочери. Во время разговора девочка случайно включила громкую связь, тут Игорь и услышал, что бывшая называет его идиотом и тугодумом.
В медсправочнике он нашел информацию, что «идиот» и «тугодум» — это диагноз и врожденное заболевание. Таких у Игоря нет, значит, жена его оклеветала перед дочерью, решил мужчина. Он решил привлечь женщину к ответственности и написал заявление. Теперь в полиции решают, было ли в словах Севиндж преступление по статье о клевете.
Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию об инциденте.
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