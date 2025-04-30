30 апреля 2025

Челябинец заявил в полицию на экс-жену, которая обозвала его тугодумом

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции сейчас решают, есть ли признаки преступления в сказанных словах
В полиции сейчас решают, есть ли признаки преступления в сказанных словах Фото:

В Челябинской области мужчина написал заявление в полицию на бывшую жену, которая назвала его идиотом и тугодумом. Пострадавший расценил оскорбления как клевету.

«В Челябинской области мужчина написал на бывшую заявление в полицию за клевету — она назвала его идиотом и тугодумом. Игорь зарылся в толковые словари и медсправочники, изучил значение обидных слов и решил, что Севиндж не просто неаккуратно высказалась, а буквально оклеветала его», — сообщает telegram-канал Baza.

Игорь и Севиндж в разводе, но воспитывают дочь. 5 апреля мужчина забрал девочку к себе, чтобы провести с ней время. В какой-то момент позвонила экс-жена и мужчина передал трубку дочери. Во время разговора девочка случайно включила громкую связь, тут Игорь и услышал, что бывшая называет его идиотом и тугодумом.

В медсправочнике он нашел информацию, что «идиот» и «тугодум» — это диагноз и врожденное заболевание. Таких у Игоря нет, значит, жена его оклеветала перед дочерью, решил мужчина. Он решил привлечь женщину к ответственности и написал заявление. Теперь в полиции решают, было ли в словах Севиндж преступление по статье о клевете.

Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию об инциденте.

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В Челябинской области мужчина написал заявление в полицию на бывшую жену, которая назвала его идиотом и тугодумом. Пострадавший расценил оскорбления как клевету. «В Челябинской области мужчина написал на бывшую заявление в полицию за клевету — она назвала его идиотом и тугодумом. Игорь зарылся в толковые словари и медсправочники, изучил значение обидных слов и решил, что Севиндж не просто неаккуратно высказалась, а буквально оклеветала его», — сообщает telegram-канал Baza. Игорь и Севиндж в разводе, но воспитывают дочь. 5 апреля мужчина забрал девочку к себе, чтобы провести с ней время. В какой-то момент позвонила экс-жена и мужчина передал трубку дочери. Во время разговора девочка случайно включила громкую связь, тут Игорь и услышал, что бывшая называет его идиотом и тугодумом. В медсправочнике он нашел информацию, что «идиот» и «тугодум» — это диагноз и врожденное заболевание. Таких у Игоря нет, значит, жена его оклеветала перед дочерью, решил мужчина. Он решил привлечь женщину к ответственности и написал заявление. Теперь в полиции решают, было ли в словах Севиндж преступление по статье о клевете. Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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