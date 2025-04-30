Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с праздником 1 мая

Глава Челябинска Алексей Лошкин сегодня обратился к горожанам с поздравлением в связи с праздником Весны и Труда. Он отметил, что праздник традиционно символизирует солидарность трудящихся, гордость за значимые достижения прошлого и настоящего, стремление к справедливости и равенству.
«Мы особо чтим трудовой подвиг наших земляков, кто ценой своего здоровья, а порой и жизни ковал Великую Победу в тылу. Прошли десятилетия, сменились поколения, но трудолюбие, ответственность и любовь к своей земле всё так же живут в нас», — отметил Лошкин в своем telegram-канале.
Также Лошкин напомнил, что спустя 80 лет после окончания войны челябинцы продолжают славные традиции, сохраняют трудовые династии, упорно работают для процветания родного края, всей страны — на благо общего дела, общей Победы. Глава города каждому пожелал крепости сил, оптимизма, благополучия и семейного тепла. Чтобы не ослабевал дух единства и взаимопомощи между людьми.
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