30 апреля 2025

Челябинцы открыли сезон сплавов на реке Ай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На массовые сплавы туристы едут со всей страны
На массовые сплавы туристы едут со всей страны Фото:

На реке Ай в Челябинской области открылся туристический сезон. Об этом сообщили очевидцы.

«На реке Ай открыт сезон массовых сплавов. Весь день по реке идут катамараны», — сообщается в telegram-канале «Саткинский рабочий».

Айская долина — памятник природы. В теплое время года сплавы по реке это один из видов активного туризма для россиян. Путь простирается вдоль скал, глубина реки — не более метра, при этом течение не сильное. Поэтому каждый год на сплавы приезжают новички без специальной подготовки.

Туристы приезжают на сплав, потому что хотят получить дозу адреналина и насладиться природой
Туристы приезжают на сплав, потому что хотят получить дозу адреналина и насладиться природой
Фото:

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На реке Ай в Челябинской области открылся туристический сезон. Об этом сообщили очевидцы. «На реке Ай открыт сезон массовых сплавов. Весь день по реке идут катамараны», — сообщается в telegram-канале «Саткинский рабочий». Айская долина — памятник природы. В теплое время года сплавы по реке это один из видов активного туризма для россиян. Путь простирается вдоль скал, глубина реки — не более метра, при этом течение не сильное. Поэтому каждый год на сплавы приезжают новички без специальной подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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