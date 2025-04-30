На массовые сплавы туристы едут со всей страны
На реке Ай в Челябинской области открылся туристический сезон. Об этом сообщили очевидцы.
«На реке Ай открыт сезон массовых сплавов. Весь день по реке идут катамараны», — сообщается в telegram-канале «Саткинский рабочий».
Айская долина — памятник природы. В теплое время года сплавы по реке это один из видов активного туризма для россиян. Путь простирается вдоль скал, глубина реки — не более метра, при этом течение не сильное. Поэтому каждый год на сплавы приезжают новички без специальной подготовки.
Туристы приезжают на сплав, потому что хотят получить дозу адреналина и насладиться природой
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