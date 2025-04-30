В Челябинской области открыт сезон весенней охоты. Фото

01 мая 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Весенняя охота в Челябинской области закончится 6 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Охотники Челябинской области после перерыва вновь встречаются с природой — в самом коротком в году сезоне, весеннем. В это время в течение 10 дней можно добывать водоплавающую и боровую дичь. Можно охотиться и целый месяц, но челябинцам для этого придется перемещаться по всей области. На кого охотятся весной В сезон весенней охоты охотятся на птицу. В Челябинской области разрешена добыча самцов утки (селезней), тетерева и глухаря, а также гуся и лесного кулика вальдшнепа. Порядка ради можно назвать еще бурого медведя, но это очень большая экзотика. Когда в Челябинской области охотятся весной По сравнению со многими субъектами РФ регион выглядит наособицу. Дело в том, что на территории области существует сразу три климатические зоны, куда тепло приходит не одновременно. Поэтому на юге региона (Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский районы) охота на водоплавающую дичь открывается со второй пятницы, а на боровую — со второй субботы апреля. И с этого момента отсчитывается 10 календарных дней. В центральной части (на территориях Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского муниципальных районов Челябинской области, Копейского, Чебаркульского, Южноуральского городских округов) все сдвигается на третью пятницу и третью субботу. В северных территориях и горнозаводской части все сдвигается еще на неделю. Для Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского муниципальных районов Челябинской области, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Кыштымского, Миасского, Снежинского, Усть-Катавского городских округов речь идет уже о четвертой субботе и четвертом воскресенье апреля. Что запрещено на весенней охоте Ограничений много и связаны они с размножением птиц. Многие из них в этот период могут уже сидеть на гнездах. Поэтому нельзя преследовать и выслеживать птиц на плавательных средствах (лодки можно использовать лишь для того, чтобы подобрать дичь или охотиться с неподвижно стоящих). Нельзя охотиться с подхода на любых птиц, кроме глухаря, охотиться с собаками (их можно использовать только для поиска подранков и добытой дичи). Нельзя добывать самок, поэтому на утиной охоте используют подсадных уток или (большинство) чучела — чтобы приманить конкретно селезней. А еще запрещено охотиться на вальдшнепа утром — только на вечерней зорьке. Как обезопасить себя и окружающих запрещается охотиться с применением оружия на расстоянии менее 200 метров от ближайшего жилого дома или строения.

запрещается стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи.

запрещается стрелять по взлетающей птице, находящейся на высоте менее 2,5 м, при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности.

запрещается стрелять по неясно видимой цели, ориентируясь на звук.

запрещается стрелять вдоль линии охотников, если дробь может пролететь ближе, чем в 15 метрах от ближайшего охотника

запрещается стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным и межевым, а также аншлагам, по рекламным конструкциям (стендам, щитам) и их опорам, по жилым и нежилым помещениям.

при заряжании или разряжании охотничьего оружия его следует направлять стволами только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других физических лиц. Эти правила не только очень просты. Они практически самоочевидны. Но, к сожалению, практически каждый год их несоблюдение приводит к трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охотники Челябинской области после перерыва вновь встречаются с природой — в самом коротком в году сезоне, весеннем. В это время в течение 10 дней можно добывать водоплавающую и боровую дичь. Можно охотиться и целый месяц, но челябинцам для этого придется перемещаться по всей области. На кого охотятся весной В сезон весенней охоты охотятся на птицу. В Челябинской области разрешена добыча самцов утки (селезней), тетерева и глухаря, а также гуся и лесного кулика вальдшнепа. Порядка ради можно назвать еще бурого медведя, но это очень большая экзотика. Когда в Челябинской области охотятся весной По сравнению со многими субъектами РФ регион выглядит наособицу. Дело в том, что на территории области существует сразу три климатические зоны, куда тепло приходит не одновременно. Поэтому на юге региона (Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский районы) охота на водоплавающую дичь открывается со второй пятницы, а на боровую — со второй субботы апреля. И с этого момента отсчитывается 10 календарных дней. В центральной части (на территориях Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского муниципальных районов Челябинской области, Копейского, Чебаркульского, Южноуральского городских округов) все сдвигается на третью пятницу и третью субботу. В северных территориях и горнозаводской части все сдвигается еще на неделю. Для Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского муниципальных районов Челябинской области, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Кыштымского, Миасского, Снежинского, Усть-Катавского городских округов речь идет уже о четвертой субботе и четвертом воскресенье апреля. Что запрещено на весенней охоте Ограничений много и связаны они с размножением птиц. Многие из них в этот период могут уже сидеть на гнездах. Поэтому нельзя преследовать и выслеживать птиц на плавательных средствах (лодки можно использовать лишь для того, чтобы подобрать дичь или охотиться с неподвижно стоящих). Нельзя охотиться с подхода на любых птиц, кроме глухаря, охотиться с собаками (их можно использовать только для поиска подранков и добытой дичи). Нельзя добывать самок, поэтому на утиной охоте используют подсадных уток или (большинство) чучела — чтобы приманить конкретно селезней. А еще запрещено охотиться на вальдшнепа утром — только на вечерней зорьке. Как обезопасить себя и окружающих Эти правила не только очень просты. Они практически самоочевидны. Но, к сожалению, практически каждый год их несоблюдение приводит к трагедии.