В Миассе Челябинской области вечером 1 мая отключат подачу газа к вечному огню. Это сделано для того, чтобы привести монумент в порядок. На нем восстановят штукатурку, покрасят элементы, его очистят от копоти. Возобновить работу мемориала планируют второго мая, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.
«Администрация города сообщает о временном отключении подачи газа к Вечному Огню в связи с проведением технических работ. Работа мемориала будет восстановлена вечером второго мая. Жителей города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам»,- сообщили в пресс-службе
В Челябинске весной также временно отключали газоснабжение вечного огня. Это сделали для безопасности во время ремонта монумента. Само пламя переносили во временную капсулу. Монумент был приведен в порядок на неделю раньше срока.
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