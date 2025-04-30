30 апреля 2025

В Миассе временно приостановят подачу газа к Вечному огню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа мемориала возобновится вечером второго мая
Работа мемориала возобновится вечером второго мая Фото:

В Миассе Челябинской области вечером 1 мая отключат подачу газа к вечному огню. Это сделано для того, чтобы привести монумент в порядок. На нем восстановят штукатурку, покрасят элементы, его очистят от копоти. Возобновить работу мемориала планируют второго мая, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

«Администрация города сообщает о временном отключении подачи газа к Вечному Огню в связи с проведением технических работ. Работа мемориала будет восстановлена вечером второго мая. Жителей города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам»,- сообщили в пресс-службе

В Челябинске весной также временно отключали газоснабжение вечного огня. Это сделали для безопасности во время ремонта монумента. Само пламя переносили во временную капсулу. Монумент был приведен в порядок на неделю раньше срока.

На монументе восстановят штукатурку, покрасят элементы, его очистят от копоти
На монументе восстановят штукатурку, покрасят элементы, его очистят от копоти
Фото:

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В Миассе Челябинской области вечером 1 мая отключат подачу газа к вечному огню. Это сделано для того, чтобы привести монумент в порядок. На нем восстановят штукатурку, покрасят элементы, его очистят от копоти. Возобновить работу мемориала планируют второго мая, сообщили в пресс-службе администрации Миасса. «Администрация города сообщает о временном отключении подачи газа к Вечному Огню в связи с проведением технических работ. Работа мемориала будет восстановлена вечером второго мая. Жителей города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам»,- сообщили в пресс-службе В Челябинске весной также временно отключали газоснабжение вечного огня. Это сделали для безопасности во время ремонта монумента. Само пламя переносили во временную капсулу. Монумент был приведен в порядок на неделю раньше срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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