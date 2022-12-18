Священник из Пермского края ищет советский инструмент, чтобы отправить на фронт. Фото

19 декабря 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Советский инструмент, показавший свою надежность, пригодится бойцам на передовой, отмечают в храме Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В священнослужитель храма иконы Николая Чудотворца в селе Кыласово (Пермский край) Александр Караваев собирает инструмент советского производства для последующей отправки на передовую. Информация размещена в группе храма в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас для ремонта техники нужен хороший инструмент. Конечно он им [бойцам] выдается, но быстро приходит в негодность. Священник храма Николая Чудотворца села Кыласово Александр Караваев собирает по окрестностям деревни инструмент времен СССР, чтобы отправить ребятам. Батюшка Александр обращается ко всем, у кого есть „добрый“ инструмент: привозите, приносите», — говорится в группе. Также священнослужитель организовал в храме сбор средств для изготовления печек. Их изготовлением занимаются сельские сварщики Вадим Посохин, Винер Мингранбаев, Петр Новоселов, Константин Тарасенко, Дмитрий Петровский. Печи, изготовленные жителями Кыласово, уже отправились военнослужащим, проводящим подготовку в учебных центрах Елани и Тюмени. Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила и компания, расположенная в Лысьве. Их также передали в учебные центры для пермяков. Священник Александр Караваев собирает инструмент советского производства Фото: страница храма иконы Николая Чудотворца, «Вконтакте» Сварщики села Кыласово изготавливают своими силами печи для военнослужащих Фото: страница храма иконы Николая Чудотворца, «Вконтакте»

В священнослужитель храма иконы Николая Чудотворца в селе Кыласово (Пермский край) Александр Караваев собирает инструмент советского производства для последующей отправки на передовую. Информация размещена в группе храма в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас для ремонта техники нужен хороший инструмент. Конечно он им [бойцам] выдается, но быстро приходит в негодность. Священник храма Николая Чудотворца села Кыласово Александр Караваев собирает по окрестностям деревни инструмент времен СССР, чтобы отправить ребятам. Батюшка Александр обращается ко всем, у кого есть „добрый“ инструмент: привозите, приносите», — говорится в группе. Также священнослужитель организовал в храме сбор средств для изготовления печек. Их изготовлением занимаются сельские сварщики Вадим Посохин, Винер Мингранбаев, Петр Новоселов, Константин Тарасенко, Дмитрий Петровский. Печи, изготовленные жителями Кыласово, уже отправились военнослужащим, проводящим подготовку в учебных центрах Елани и Тюмени. Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила и компания, расположенная в Лысьве. Их также передали в учебные центры для пермяков.