18 декабря 2022
17 декабря 2022

Священник из Пермского края ищет советский инструмент, чтобы отправить на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инструменты, мастер, гаечные ключи
Советский инструмент, показавший свою надежность, пригодится бойцам на передовой, отмечают в храме Фото:
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В священнослужитель храма иконы Николая Чудотворца в селе Кыласово (Пермский край) Александр Караваев собирает инструмент советского производства для последующей отправки на передовую. Информация размещена в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас для ремонта техники нужен хороший инструмент. Конечно он им [бойцам] выдается, но быстро приходит в негодность. Священник храма Николая Чудотворца села Кыласово Александр Караваев собирает по окрестностям деревни инструмент времен СССР, чтобы отправить ребятам. Батюшка Александр обращается ко всем, у кого есть „добрый“ инструмент: привозите, приносите», — говорится в группе.

Также священнослужитель организовал в храме сбор средств для изготовления печек. Их изготовлением занимаются сельские сварщики Вадим Посохин, Винер Мингранбаев, Петр Новоселов, Константин Тарасенко, Дмитрий Петровский. Печи, изготовленные жителями Кыласово, уже отправились военнослужащим, проводящим подготовку в учебных центрах Елани и Тюмени.

Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила и компания, расположенная в Лысьве. Их также передали в учебные центры для пермяков.

Священник Александр Караваев собирает инструмент советского производства
Фото:

Сварщики села Кыласово изготавливают своими силами печи для военнослужащих
Фото:

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В священнослужитель храма иконы Николая Чудотворца в селе Кыласово (Пермский край) Александр Караваев собирает инструмент советского производства для последующей отправки на передовую. Информация размещена в группе храма в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас для ремонта техники нужен хороший инструмент. Конечно он им [бойцам] выдается, но быстро приходит в негодность. Священник храма Николая Чудотворца села Кыласово Александр Караваев собирает по окрестностям деревни инструмент времен СССР, чтобы отправить ребятам. Батюшка Александр обращается ко всем, у кого есть „добрый“ инструмент: привозите, приносите», — говорится в группе. Также священнослужитель организовал в храме сбор средств для изготовления печек. Их изготовлением занимаются сельские сварщики Вадим Посохин, Винер Мингранбаев, Петр Новоселов, Константин Тарасенко, Дмитрий Петровский. Печи, изготовленные жителями Кыласово, уже отправились военнослужащим, проводящим подготовку в учебных центрах Елани и Тюмени. Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила и компания, расположенная в Лысьве. Их также передали в учебные центры для пермяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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