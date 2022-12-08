08 декабря 2022

В Лысьве компания взялась за поставки печей в пермский батальон «Молот». Фото

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
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Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила компания из Лысьвы «УралОмегаПласт». Как рассказал глава Лысьвенского округа Никита Федосеев, который посетил предприятие, поставка ожидается уже в ближайшие выходные.

«Первая партия из 10 штук уже в распоряжении у лысьвенских мобилизованных в Тюмени и Елани. Следующая отправка печей планируется в эти выходные для батальона „Молот“», — сообщил Федосеев в соцсетях.

Бойцы пермского танкового батальона «Молот» служат в зоне спецоперации. Она, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что печи для военных сделал и сварщик из села Кыласово Вадим Посохин. Свои изделия он отправил мобилизованным.

Печи не дадут бойцам замерзнуть зимой
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Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила компания из Лысьвы «УралОмегаПласт». Как рассказал глава Лысьвенского округа Никита Федосеев, который посетил предприятие, поставка ожидается уже в ближайшие выходные. «Первая партия из 10 штук уже в распоряжении у лысьвенских мобилизованных в Тюмени и Елани. Следующая отправка печей планируется в эти выходные для батальона „Молот“», — сообщил Федосеев в соцсетях. Бойцы пермского танкового батальона «Молот» служат в зоне спецоперации. Она, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что печи для военных сделал и сварщик из села Кыласово Вадим Посохин. Свои изделия он отправил мобилизованным.
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