Различная помощь из Прикамья регулярно отправляется бойцам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила компания из Лысьвы «УралОмегаПласт». Как рассказал глава Лысьвенского округа Никита Федосеев, который посетил предприятие, поставка ожидается уже в ближайшие выходные.

«Первая партия из 10 штук уже в распоряжении у лысьвенских мобилизованных в Тюмени и Елани. Следующая отправка печей планируется в эти выходные для батальона „Молот“», — сообщил Федосеев в соцсетях.

Бойцы пермского танкового батальона «Молот» служат в зоне спецоперации. Она, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что печи для военных сделал и сварщик из села Кыласово Вадим Посохин. Свои изделия он отправил мобилизованным.