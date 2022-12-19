Дом на колесах собрали на базе автомобиля «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Гирд» из Миасса (Челябинская область) создал автодом со спутниковой связью, бойлером, саундбаром и другими удобствами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, за год может быть продано порядка пяти единиц техники.

«Дом премиум-класса предназначен для отдыха на природе. Снабжен люком для охотника, спутниковой тарелкой, видеосвязью и другими атрибутами», — рассказали URA.RU в «Гирде».

Разработка миасских производственников продолжила линейку автодомов. Комплектация машины, созданной на базе «Урала 55—57», позволяет проживать без внешних источников электроэнергии и воды. Дизельный генератор с автозапуском, газовые баллоны с подогревом, биотуалет с мацератором, тотпители, канализация, бойлер — системы машины можно контролировать с помощью пульта дистанционного управления.

Класс автомобиля подняли за счет мультимедийных и бытовых удобств. Машину снабдили веткорезами, светодиодным освещением по периметру фургона, оборудовали кухню, поставили холодильник, смонтировали душевую кабину.

На создание автомобиля ушло более трех месяцев. Разработка прошла испытания. Проходимость автомобиль подтвердил в лесных условиях и по бездорожью.

Автомобиль прошел испытания в экстремальных условиях эксплуатации Фото: пресс-служба завода «Гирд»

Автодом снабжен палаткой и другими комплектующими Фото: пресс-служба завода «Гирд»

Спальные места можно трансформировать в диваны Фото: пресс-служба завода «Гирд»