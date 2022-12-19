Politico: Зеленский испытывает терпение европейских лидеров, отказываясь от переговоров

19 декабря 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Странам Запада не нравится, что Владимир Зеленский затягивает переговоры, пишет Джонатан Лемир Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский испытывает на прочность терпение западных лидеров, затягивая с переговорами с Россией. Об этом пишет обозреватель Джонатан Лемир. «Западный альянс, хотя и продолжает поддерживать Киев, испытывает трудности из-за энергетического кризиса. <…> Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока не будет возвращены территории. <…> Конфликту не видно конца, настроения украинского президента начали испытывать терпение европейских лидеров», — пишет обозреватель газеты Politico. Лемир подчеркивает, что в настоящий момент уровень инфляции в Европе доходит до 11% и это может привести к рецессии. Также растет и волна украинских беженцев в страны ЕС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам российского президента, цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают поддержку Киеву, но также стали чаще высказывать и недовольство затянувшемуся конфликту. Россия и Украина изначально предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к желательным результатам. Зеленский уточнял, что его принуждают к переговорам с Россией, пишет RT. Также украинский глава заявлял об условиях завершения конфликта — возвращение территорий, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает на прочность терпение западных лидеров, затягивая с переговорами с Россией. Об этом пишет обозреватель Джонатан Лемир. «Западный альянс, хотя и продолжает поддерживать Киев, испытывает трудности из-за энергетического кризиса. <…> Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока не будет возвращены территории. <…> Конфликту не видно конца, настроения украинского президента начали испытывать терпение европейских лидеров», — пишет обозреватель газеты Politico. Лемир подчеркивает, что в настоящий момент уровень инфляции в Европе доходит до 11% и это может привести к рецессии. Также растет и волна украинских беженцев в страны ЕС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам российского президента, цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают поддержку Киеву, но также стали чаще высказывать и недовольство затянувшемуся конфликту. Россия и Украина изначально предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к желательным результатам. Зеленский уточнял, что его принуждают к переговорам с Россией, пишет RT. Также украинский глава заявлял об условиях завершения конфликта — возвращение территорий, сообщает «Национальная служба новостей».