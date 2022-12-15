WP: Запад готовится к худшим сценариям развития украинского конфликта

15 декабря 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Украина рискует остаться без возможности оплатить внешний долг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за повреждения энергосистем на Украине, Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта. Например, Киев рискует остаться без возможности оплатить долг за помощь от государств, сообщили в Washington Post. «Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — заявили в статье . В качестве еще одного исхода рассматривается сокращение украинской экономики еще на 5% в следующем году, что сверх 33%-го сокращения в 2022 году, ссылается издание на анонимный источник. Автор статьи уточнил, что Киеву, вероятнее всего, понадобятся дополнительные 2 миллиарда долларов в месяц. Россия начала наносить массированные удары по территории Украины в ответ на подрыв украинцами Крымского моста. Из-за этого в Незалежной начались проблемы с электроснабжением. Страны Запада начали активно поставлять туда системы противовоздушной обороны. Позже стало известно, что Киев столкнулся с сильным дефицитом бюджета на 2023 год из-за многомиллиардной помощи Европы.

Из-за повреждения энергосистем на Украине, Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта. Например, Киев рискует остаться без возможности оплатить долг за помощь от государств, сообщили в Washington Post. «Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — заявили в статье. В качестве еще одного исхода рассматривается сокращение украинской экономики еще на 5% в следующем году, что сверх 33%-го сокращения в 2022 году, ссылается издание на анонимный источник. Автор статьи уточнил, что Киеву, вероятнее всего, понадобятся дополнительные 2 миллиарда долларов в месяц. Россия начала наносить массированные удары по территории Украины в ответ на подрыв украинцами Крымского моста. Из-за этого в Незалежной начались проблемы с электроснабжением. Страны Запада начали активно поставлять туда системы противовоздушной обороны. Позже стало известно, что Киев столкнулся с сильным дефицитом бюджета на 2023 год из-за многомиллиардной помощи Европы.