WP: Запад готовится к худшим сценариям развития украинского конфликта

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Украина рискует остаться без возможности оплатить внешний долг Фото:

Из-за повреждения энергосистем на Украине, Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта. Например, Киев рискует остаться без возможности оплатить долг за помощь от государств, сообщили в Washington Post.

«Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — заявили в статье.

В качестве еще одного исхода рассматривается сокращение украинской экономики еще на 5% в следующем году, что сверх 33%-го сокращения в 2022 году, ссылается издание на анонимный источник. Автор статьи уточнил, что Киеву, вероятнее всего, понадобятся дополнительные 2 миллиарда долларов в месяц.

Россия начала наносить массированные удары по территории Украины в ответ на подрыв украинцами Крымского моста. Из-за этого в Незалежной начались проблемы с электроснабжением. Страны Запада начали активно поставлять туда системы противовоздушной обороны. Позже стало известно, что Киев столкнулся с сильным дефицитом бюджета на 2023 год из-за многомиллиардной помощи Европы.

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Из-за повреждения энергосистем на Украине, Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта. Например, Киев рискует остаться без возможности оплатить долг за помощь от государств, сообщили в Washington Post. «Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — заявили в статье. В качестве еще одного исхода рассматривается сокращение украинской экономики еще на 5% в следующем году, что сверх 33%-го сокращения в 2022 году, ссылается издание на анонимный источник. Автор статьи уточнил, что Киеву, вероятнее всего, понадобятся дополнительные 2 миллиарда долларов в месяц. Россия начала наносить массированные удары по территории Украины в ответ на подрыв украинцами Крымского моста. Из-за этого в Незалежной начались проблемы с электроснабжением. Страны Запада начали активно поставлять туда системы противовоздушной обороны. Позже стало известно, что Киев столкнулся с сильным дефицитом бюджета на 2023 год из-за многомиллиардной помощи Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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