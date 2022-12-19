19 декабря 2022

В Пермском крае автомобиль сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка попала под колеса на пешеходном переходе Фото:

В Соликамске Пермского края LADA Largus сбила на пешеходном переходе ребенка. Сообщение о происшествии опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«В Соликамске 18 декабря водитель автомобиля LADA Largus на пешеходном переходе сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, водитель был в состоянии опьянения. Девочка отделалась испугом и ушибами», — говорится в посте.

Сообщение об алкогольном опьянении опровергла одна из очевидиц случившегося. «Девочку сбили у меня на глазах. Мужчины молодцы — быстро достали ее из-под машины, девочка в рубашке родилась, жива, сказала, что ничего не болит и чувствует себя хорошо. Родители от скорой помощи отказались, вызывать ДПС тоже не стали, ушли домой. Водитель был в шоке, но запаха алкоголя от него не было, состояние было не адекватное так как шок», — поделилась Татьяна Келер. URA.RU направило в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю запрос.

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В Соликамске Пермского края LADA Largus сбила на пешеходном переходе ребенка. Сообщение о происшествии опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «В Соликамске 18 декабря водитель автомобиля LADA Largus на пешеходном переходе сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, водитель был в состоянии опьянения. Девочка отделалась испугом и ушибами», — говорится в посте. Сообщение об алкогольном опьянении опровергла одна из очевидиц случившегося. «Девочку сбили у меня на глазах. Мужчины молодцы — быстро достали ее из-под машины, девочка в рубашке родилась, жива, сказала, что ничего не болит и чувствует себя хорошо. Родители от скорой помощи отказались, вызывать ДПС тоже не стали, ушли домой. Водитель был в шоке, но запаха алкоголя от него не было, состояние было не адекватное так как шок», — поделилась Татьяна Келер. URA.RU направило в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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