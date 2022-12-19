В Пермском крае автомобиль сбил ребенка

20 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Девочка попала под колеса на пешеходном переходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Соликамске Пермского края LADA Largus сбила на пешеходном переходе ребенка. Сообщение о происшествии опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «В Соликамске 18 декабря водитель автомобиля LADA Largus на пешеходном переходе сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, водитель был в состоянии опьянения. Девочка отделалась испугом и ушибами», — говорится в посте. Сообщение об алкогольном опьянении опровергла одна из очевидиц случившегося. «Девочку сбили у меня на глазах. Мужчины молодцы — быстро достали ее из-под машины, девочка в рубашке родилась, жива, сказала, что ничего не болит и чувствует себя хорошо. Родители от скорой помощи отказались, вызывать ДПС тоже не стали, ушли домой. Водитель был в шоке, но запаха алкоголя от него не было, состояние было не адекватное так как шок», — поделилась Татьяна Келер. URA.RU направило в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю запрос.

В Соликамске Пермского края LADA Largus сбила на пешеходном переходе ребенка. Сообщение о происшествии опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «В Соликамске 18 декабря водитель автомобиля LADA Largus на пешеходном переходе сбил ребенка. Как сообщают очевидцы, водитель был в состоянии опьянения. Девочка отделалась испугом и ушибами», — говорится в посте. Сообщение об алкогольном опьянении опровергла одна из очевидиц случившегося. «Девочку сбили у меня на глазах. Мужчины молодцы — быстро достали ее из-под машины, девочка в рубашке родилась, жива, сказала, что ничего не болит и чувствует себя хорошо. Родители от скорой помощи отказались, вызывать ДПС тоже не стали, ушли домой. Водитель был в шоке, но запаха алкоголя от него не было, состояние было не адекватное так как шок», — поделилась Татьяна Келер. URA.RU направило в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю запрос.