Выбывшему из состава руководству пермской Общественной палаты нашли новое применение

Члены молодежных комиссий являются кадровым резервом для крайизбиркома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель руководителя Общественной палаты Михаил Мухин, который не был включен в новый состав организации, займет пост заместителя председателя молодежной избирательной комиссии (МИК). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

«Сегодня, 20 декабря, состоялось первое заседание МИК Пермского края, на котором было избрано ее руководство. Председателем нового состава стал Николай Кожемякин. Его заместителем единогласно избран Михаил Мухин», — отметили в ведомстве.

Мухин является старшим преподавателем кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ и входит в координационный совет Союза МИК России. Кожемякин работает в структурах МИК с 2011 года и является волонтером Российского фонда свободных выборов. Секретарем стала Анастасия Дерябина из Кудымкара.

В новый состав краевой молодежной комиссии вошло девять человек. Также произошла ротация в муниципальных МИК. «От нового состава МИК мы ожидаем активизации правовой и просветительской работы в социальных сетях и учебных организациях, особенно в части применения дистанционного электронного голосования. Также члены МИК активно ведут проектную деятельность, развивают волонтерские и патриотические направления», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. По его словам, члены молодежных комиссий являются для региона кадровым резервом. Они в приоритетном порядке рассматриваются при формировании составов ТИК и УИК.

Михаил Мухин занимал должность заместителя руководителя Общественной палаты, но не вошел в новый состав. Также из палаты выбыл председатель палаты, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.