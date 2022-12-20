Челябинским бизнесменам разрешили строить многоэтажку на берегу пруда по новому проекту

Мэрия Челябинска разрешила Олегу Лакницкому изменить проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска около парка «Плодушка» на берегу пруда предприниматели Олег Лакниций и Михаил Родиков построят многоэтажку по новому проекту. Изменения коснутся как прилегающей территории, так и самого здания, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по улице Дзержинского в Ленинском районе города Челябинска ООО Специализированному застройщику «ЧелИнвестСтрой», — говорится в документации.

На территории высотного 16-этажного дома бизнесмены планируют возвести детские и спортивные площадки, обустроить автостоянки, построить подземные гаражи и помещения «специального назначения». Также проектом предусмотрено общее благоустройство и озеленение территории.

Ранее Лакницкому и Родикову дали разрешение на строительство 16-этажного здания в Ленинском районе Челябинска. Высотное здание площадью 5 тысяч 900 квадратных метров возведут на пересечении улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитной, Агалакова.