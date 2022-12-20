В Челябинской области раздачу новогодних подарков больным детям продлили до февраля

Акция «Подарим Новый год детям» продлена в Челябинской области до 1 февраля 2023 года. Речь идет о подарках детям-инвалидам или оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.
«Акция „Подарим Новый год детям“ продлена до 1 февраля 2023 года. Новогодние подарки по линии соцзащиты получат дети от 1 года до 14 лет. Это дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и дети-сироты», — заявили в пресс-службе ведомства.
Подарки также получат дети, чьи родители погибли во время специальной военной операции, и дети мобилизованных граждан. Эта льгота также распространяется на детей, чьи отцы заключили контракты для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец».
Свыше 1150 специализированных подарков ждут ребят, которые страдают аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом. Для них подготовлены настольные игры.
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