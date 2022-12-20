20 декабря 2022

В Челябинской области раздачу новогодних подарков больным детям продлили до февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, вахтерша, прием подарков
Новогодние подарки получат дети от 1 года до 14 лет Фото:

Акция «Подарим Новый год детям» продлена в Челябинской области до 1 февраля 2023 года. Речь идет о подарках детям-инвалидам или оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.

«Акция „Подарим Новый год детям“ продлена до 1 февраля 2023 года. Новогодние подарки по линии соцзащиты получат дети от 1 года до 14 лет. Это дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и дети-сироты», — заявили в пресс-службе ведомства.

Подарки также получат дети, чьи родители погибли во время специальной военной операции, и дети мобилизованных граждан. Эта льгота также распространяется на детей, чьи отцы заключили контракты для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец».

Свыше 1150 специализированных подарков ждут ребят, которые страдают аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом. Для них подготовлены настольные игры.

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Акция «Подарим Новый год детям» продлена в Челябинской области до 1 февраля 2023 года. Речь идет о подарках детям-инвалидам или оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты. «Акция „Подарим Новый год детям“ продлена до 1 февраля 2023 года. Новогодние подарки по линии соцзащиты получат дети от 1 года до 14 лет. Это дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и дети-сироты», — заявили в пресс-службе ведомства. Подарки также получат дети, чьи родители погибли во время специальной военной операции, и дети мобилизованных граждан. Эта льгота также распространяется на детей, чьи отцы заключили контракты для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец». Свыше 1150 специализированных подарков ждут ребят, которые страдают аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом. Для них подготовлены настольные игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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