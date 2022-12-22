Мэрия Челябинска штрафует предпринимателей за нечищеные тротуары

23 декабря 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

За несвоевременную очистку тротуаров собственников и арендаторов помещений ждет штраф Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске начали штрафовать торговые сети и управляющие компании за несвоевременную очистку тротуаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, в настоящее время проводятся усиленные проверки. «Проверено порядка 100 объектов, в отношении 15 из которых составлены акты о нарушениях. В зимний период собственники и арендаторы обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там напомнили, что за неисполнение правил благоустройства территории города собственникам грозит штраф. Для физлиц он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для ИП и должностных лиц от пяти до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее жители города пожаловались на скользкие дороги и тротуары. Во многом это произошло из-за погодных аномалий. На аппаратном совещании 19 декабря мэр Челябинска Наталья Котова поручила профильным службам продолжать очистку остановок и тротуаров. Там, где необходимо, использовать противогололедные материалы.

В Челябинске начали штрафовать торговые сети и управляющие компании за несвоевременную очистку тротуаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, в настоящее время проводятся усиленные проверки. «Проверено порядка 100 объектов, в отношении 15 из которых составлены акты о нарушениях. В зимний период собственники и арендаторы обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там напомнили, что за неисполнение правил благоустройства территории города собственникам грозит штраф. Для физлиц он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для ИП и должностных лиц от пяти до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее жители города пожаловались на скользкие дороги и тротуары. Во многом это произошло из-за погодных аномалий. На аппаратном совещании 19 декабря мэр Челябинска Наталья Котова поручила профильным службам продолжать очистку остановок и тротуаров. Там, где необходимо, использовать противогололедные материалы.