22 декабря 2022

Мэрия Челябинска штрафует предпринимателей за нечищеные тротуары

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние неубранные дороги (реинкарнация). Екатеринбург, сугроб, тротуар, снег, зима
За несвоевременную очистку тротуаров собственников и арендаторов помещений ждет штраф Фото:

В Челябинске начали штрафовать торговые сети и управляющие компании за несвоевременную очистку тротуаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, в настоящее время проводятся усиленные проверки.

«Проверено порядка 100 объектов, в отношении 15 из которых составлены акты о нарушениях. В зимний период собственники и арендаторы обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там напомнили, что за неисполнение правил благоустройства территории города собственникам грозит штраф. Для физлиц он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для ИП и должностных лиц от пяти до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее жители города пожаловались на скользкие дороги и тротуары. Во многом это произошло из-за погодных аномалий. На аппаратном совещании 19 декабря мэр Челябинска Наталья Котова поручила профильным службам продолжать очистку остановок и тротуаров. Там, где необходимо, использовать противогололедные материалы.

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В Челябинске начали штрафовать торговые сети и управляющие компании за несвоевременную очистку тротуаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, в настоящее время проводятся усиленные проверки. «Проверено порядка 100 объектов, в отношении 15 из которых составлены акты о нарушениях. В зимний период собственники и арендаторы обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там напомнили, что за неисполнение правил благоустройства территории города собственникам грозит штраф. Для физлиц он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для ИП и должностных лиц от пяти до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее жители города пожаловались на скользкие дороги и тротуары. Во многом это произошло из-за погодных аномалий. На аппаратном совещании 19 декабря мэр Челябинска Наталья Котова поручила профильным службам продолжать очистку остановок и тротуаров. Там, где необходимо, использовать противогололедные материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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