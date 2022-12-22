Четыре пермских УК подделали подписи, чтобы захватить дома

Управляющие компании сфальсифицировали подписи жильцов, чтобы получить дома в управление

23 декабря 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Документы о фальсификации переданы правоохранительным органам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По жалобам собственников многоквартирных домов инспекция Госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края отказала четырем управляющим компаниям о внесении изменений в реестр лицензий. Чтобы управлять домами, по словам жильцов, эти УК подделали подписи в протоколах общих собраний, на которых фактически собственники не присутствовали. Информация появилась на сайте ИГЖН. «Собственники данных домов во время проверочных мероприятий стали обращаться в Инспекцию с жалобами на то, что они не принимали участие в общих собраниях, а их подписи сфальсифицированы», — пишет ИГЖН. Активная позиция жителей помогла защитить дом от «захвата» недобросовестными управляющими организациями. Отказ по заявлениям для внесения в реестр сведений о многоквартирных домах поступил ООО «Самоуправление», ООО «ЗУК», ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УК «Технология Энергосбережения». Документами по фактам фальсификации далее займутся правоохранительные органы. Ранее агентство писало о жителях Александровска Пермского края, замерзающих в своих квартирах. В инспекции Госжилнадзора сообщили, что при отсутствии реакции УК жители могут подать официальное обращение для проверки.

По жалобам собственников многоквартирных домов инспекция Госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края отказала четырем управляющим компаниям о внесении изменений в реестр лицензий. Чтобы управлять домами, по словам жильцов, эти УК подделали подписи в протоколах общих собраний, на которых фактически собственники не присутствовали. Информация появилась на сайте ИГЖН. «Собственники данных домов во время проверочных мероприятий стали обращаться в Инспекцию с жалобами на то, что они не принимали участие в общих собраниях, а их подписи сфальсифицированы», — пишет ИГЖН. Активная позиция жителей помогла защитить дом от «захвата» недобросовестными управляющими организациями. Отказ по заявлениям для внесения в реестр сведений о многоквартирных домах поступил ООО «Самоуправление», ООО «ЗУК», ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УК «Технология Энергосбережения». Документами по фактам фальсификации далее займутся правоохранительные органы. Ранее агентство писало о жителях Александровска Пермского края, замерзающих в своих квартирах. В инспекции Госжилнадзора сообщили, что при отсутствии реакции УК жители могут подать официальное обращение для проверки.