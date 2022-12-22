22 декабря 2022

Четыре пермских УК подделали подписи, чтобы захватить дома

Управляющие компании сфальсифицировали подписи жильцов, чтобы получить дома в управление
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Ива. Пермь, долгострой, многоквартирный дом, грибоедовский жк
Документы о фальсификации переданы правоохранительным органам Фото:

По жалобам собственников многоквартирных домов инспекция Госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края отказала четырем управляющим компаниям о внесении изменений в реестр лицензий. Чтобы управлять домами, по словам жильцов, эти УК подделали подписи в протоколах общих собраний, на которых фактически собственники не присутствовали. Информация появилась на сайте ИГЖН.

«Собственники данных домов во время проверочных мероприятий стали обращаться в Инспекцию с жалобами на то, что они не принимали участие в общих собраниях, а их подписи сфальсифицированы», — пишет ИГЖН. Активная позиция жителей помогла защитить дом от «захвата» недобросовестными управляющими организациями.

Отказ по заявлениям для внесения в реестр сведений о многоквартирных домах поступил ООО «Самоуправление», ООО «ЗУК», ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УК «Технология Энергосбережения». Документами по фактам фальсификации далее займутся правоохранительные органы.

Ранее агентство писало о жителях Александровска Пермского края, замерзающих в своих квартирах. В инспекции Госжилнадзора сообщили, что при отсутствии реакции УК жители могут подать официальное обращение для проверки.

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По жалобам собственников многоквартирных домов инспекция Госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края отказала четырем управляющим компаниям о внесении изменений в реестр лицензий. Чтобы управлять домами, по словам жильцов, эти УК подделали подписи в протоколах общих собраний, на которых фактически собственники не присутствовали. Информация появилась на сайте ИГЖН. «Собственники данных домов во время проверочных мероприятий стали обращаться в Инспекцию с жалобами на то, что они не принимали участие в общих собраниях, а их подписи сфальсифицированы», — пишет ИГЖН. Активная позиция жителей помогла защитить дом от «захвата» недобросовестными управляющими организациями. Отказ по заявлениям для внесения в реестр сведений о многоквартирных домах поступил ООО «Самоуправление», ООО «ЗУК», ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УК «Технология Энергосбережения». Документами по фактам фальсификации далее займутся правоохранительные органы. Ранее агентство писало о жителях Александровска Пермского края, замерзающих в своих квартирах. В инспекции Госжилнадзора сообщили, что при отсутствии реакции УК жители могут подать официальное обращение для проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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