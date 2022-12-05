В Пермском крае жители замерзают в многоквартирных домах

Власти Александровска советуют замерзающим жителям решать проблему с отоплением со своими управляющими организациями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители многоквартирных домов в Александровске (Пермский край) массово жалуются на низкую температуру воздуха в своих квартирах. О проблемах с отоплением они написали в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». По словам горожан, холодные батареи в домах, расположенных по улицам Ленина, Горького, Войкова и Халтурина.

«Улица Халтурина, 3: батарея „обратки“ в ванной со вчерашнего дня холодная. Управляющая организация заявки приняла, и тишина», — написала горожанка Галина Зимина. Александровец Даня Шаврин отмечает, что температура воздуха в его квартире по улице Ленина, 38 не превышает 16 градусов. Такая же температура и в квартире жительницы Александровска Ирины Старковой. В подтверждение своих слов она разместила фото термометра, который остановился на отметке плюс 16 градусов. Горожанка Татьяна Микова, проживающая в доме №40 по улице Ленина, сфотографировалась в своей квартире в валенках, пояснив, что теперь это ее «домашние тапочки».

Ситуацию в соцсети прокомментировали сотрудники администрации Александровского городского округа. Они посоветовали жителям, в чьих домах холодно, решать вопрос с управляющей компанией. «Если в жилом помещении температура воздуха ниже нормативной (20 градусов Цельсия), следует обращаться в управляющую организацию для проведения замеров температуры с составлением акта некачественного предоставления коммунальной услуги. Данный акт послужит основанием для проведения перерасчета платы за отопление», — отметили в мэрии.

В свою очередь, в инспекции Госжилнадзора Пермского края посоветовали замерзающим александровцам обращаться в надзорный орган, если УК или ТСЖ оставят жалобу на проблемы с отоплением без внимания. «В случае бездействия или нарушения со стороны УК провести проверку их деятельности имеет право инспекция Госжилнадзора (ИГЖН). По закону, основанием для проверки является только официальное обращение, которое необходимо направить онлайн через „Интернет-приемную Пермского края“ или ГИС ЖКХ», — пояснили в инспекции.