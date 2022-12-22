В ЯНАО выбрали нового председателя районного избиркома

23 декабря 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Инна Фатеева стала новым председателем территориальной избирательной комиссии Ямальского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО назначили нового председателя территориальной избирательной комиссии Ямальского района, ей стала Инна Фатеева. Об этом говорится на сайте регионального избиркома. «Назначить членом ТИК Ямальского района с правом решающего голоса и председателем Территориальной комиссии Фатееву Инну Васильевну, выдвинутую в состав избирательной комиссии Всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении. Решение было принято на очередном заседании избирательной комиссии ЯНАО. Также в информации указано, что в ходе заседания был избран Молодежный совет избирательной комиссии ЯНАО. В него вошли представители всех 13 муниципальных образований региона. Ранее URA.RU сообщало, что члены избирательных комиссий покидают районные избиркомы. В Ноябрьске это сделали два сотрудника местной комиссии.

В ЯНАО назначили нового председателя территориальной избирательной комиссии Ямальского района, ей стала Инна Фатеева. Об этом говорится на сайте регионального избиркома. «Назначить членом ТИК Ямальского района с правом решающего голоса и председателем Территориальной комиссии Фатееву Инну Васильевну, выдвинутую в состав избирательной комиссии Всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении. Решение было принято на очередном заседании избирательной комиссии ЯНАО. Также в информации указано, что в ходе заседания был избран Молодежный совет избирательной комиссии ЯНАО. В него вошли представители всех 13 муниципальных образований региона. Ранее URA.RU сообщало, что члены избирательных комиссий покидают районные избиркомы. В Ноябрьске это сделали два сотрудника местной комиссии.