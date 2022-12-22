22 декабря 2022

В ЯНАО выбрали нового председателя районного избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Инна Фатеева стала новым председателем территориальной избирательной комиссии Ямальского района Фото:

В ЯНАО назначили нового председателя территориальной избирательной комиссии Ямальского района, ей стала Инна Фатеева. Об этом говорится на сайте регионального избиркома.

«Назначить членом ТИК Ямальского района с правом решающего голоса и председателем Территориальной комиссии Фатееву Инну Васильевну, выдвинутую в состав избирательной комиссии Всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении. Решение было принято на очередном заседании избирательной комиссии ЯНАО.

Также в информации указано, что в ходе заседания был избран Молодежный совет избирательной комиссии ЯНАО. В него вошли представители всех 13 муниципальных образований региона.

Ранее URA.RU сообщало, что члены избирательных комиссий покидают районные избиркомы. В Ноябрьске это сделали два сотрудника местной комиссии.

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В ЯНАО назначили нового председателя территориальной избирательной комиссии Ямальского района, ей стала Инна Фатеева. Об этом говорится на сайте регионального избиркома. «Назначить членом ТИК Ямальского района с правом решающего голоса и председателем Территориальной комиссии Фатееву Инну Васильевну, выдвинутую в состав избирательной комиссии Всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении. Решение было принято на очередном заседании избирательной комиссии ЯНАО. Также в информации указано, что в ходе заседания был избран Молодежный совет избирательной комиссии ЯНАО. В него вошли представители всех 13 муниципальных образований региона. Ранее URA.RU сообщало, что члены избирательных комиссий покидают районные избиркомы. В Ноябрьске это сделали два сотрудника местной комиссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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