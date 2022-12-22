В ЯНАО выбрали нового председателя районного избиркома

В ЯНАО назначили нового председателя территориальной избирательной комиссии Ямальского района, ей стала Инна Фатеева. Об этом говорится на сайте регионального избиркома.
«Назначить членом ТИК Ямальского района с правом решающего голоса и председателем Территориальной комиссии Фатееву Инну Васильевну, выдвинутую в состав избирательной комиссии Всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении. Решение было принято на очередном заседании избирательной комиссии ЯНАО.
Также в информации указано, что в ходе заседания был избран Молодежный совет избирательной комиссии ЯНАО. В него вошли представители всех 13 муниципальных образований региона.
Ранее URA.RU сообщало, что члены избирательных комиссий покидают районные избиркомы. В Ноябрьске это сделали два сотрудника местной комиссии.
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