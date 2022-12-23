Военный эксперт Боллфрасс: план Путина по Украине работает

23 декабря 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Заявления Путина вызывают бурную реакцию в Западной Европе, заявил Александр Боллфрасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Риторика президента РФ Владимира Путина при обращении к другим странам, которая то обостряется, то смягчается является рабочей стратегией в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил военный эксперт Александр Боллфрасс. По словам эксперта, российский лидер во время заявлений другим государствам использует риторику, которую он обостряет или смягчает по необходимости. Многие страны расценивают их как угрозы. «План Путина работает. Например, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь эскалации, упорно отказывается поставлять в Украину долгожданные боевые танки Leopard 2», — передает слова Александра Боллфрасса blue News . Военный эксперт отметил, что Владимир Путин с помощью своих заявлений вызывает политическую реакцию в Западной Европе. Однако, эти заявления не были столь эффективны среди украинцев. Ранее Путин в ходе в ходе общения с представителями Совета по правам человека и развитию гражданского общества заявил, что Россия намерена применить все имеющиеся средства для защиты своих национальных интересов. Однако российский лидер отметил, что страна, прежде всего, будет ориентироваться на мирные механизмы, сообщает «Царьград». Также президент предупредил, что шантаж ядерным оружием со стороны других государств может развернуться в их сторону, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого президент США Джо Байден обвинил РФ в распространении ядерной угрозы, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Риторика президента РФ Владимира Путина при обращении к другим странам, которая то обостряется, то смягчается является рабочей стратегией в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил военный эксперт Александр Боллфрасс. По словам эксперта, российский лидер во время заявлений другим государствам использует риторику, которую он обостряет или смягчает по необходимости. Многие страны расценивают их как угрозы. «План Путина работает. Например, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь эскалации, упорно отказывается поставлять в Украину долгожданные боевые танки Leopard 2», — передает слова Александра Боллфрасса blue News. Военный эксперт отметил, что Владимир Путин с помощью своих заявлений вызывает политическую реакцию в Западной Европе. Однако, эти заявления не были столь эффективны среди украинцев. Ранее Путин в ходе в ходе общения с представителями Совета по правам человека и развитию гражданского общества заявил, что Россия намерена применить все имеющиеся средства для защиты своих национальных интересов. Однако российский лидер отметил, что страна, прежде всего, будет ориентироваться на мирные механизмы, сообщает «Царьград». Также президент предупредил, что шантаж ядерным оружием со стороны других государств может развернуться в их сторону, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого президент США Джо Байден обвинил РФ в распространении ядерной угрозы, пишет MK.RU.