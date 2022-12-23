Власти Перми раскрыли планы по использованию территории перед отелем «Прикамье»

Перед отелем «Прикамье» в Перми появится новое общественное пространство

24 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Участком перед отелем теперь владеет администрация города Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый владелец участка собирается создать общественное пространство перед отелем «Прикамье» в центре Перми. Об этом сообщили СМИ. «Планируется, что на этом участке перед отелем „Прикамье“ в дальнейшем будет размещено общественное пространство. Территория в 2,9 тысяч квадратных метров была изъята по решению суда», — рассказал «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, 6 декабря городские власти стали полноправными хозяевами территории. Ранее URA.RU также писало, что город Александровск (Пермский край) получит 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу городского пруда. Проект «Мост времени» победил в федеральном конкурсе.

Новый владелец участка собирается создать общественное пространство перед отелем «Прикамье» в центре Перми. Об этом сообщили СМИ. «Планируется, что на этом участке перед отелем „Прикамье“ в дальнейшем будет размещено общественное пространство. Территория в 2,9 тысяч квадратных метров была изъята по решению суда», — рассказал «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, 6 декабря городские власти стали полноправными хозяевами территории. Ранее URA.RU также писало, что город Александровск (Пермский край) получит 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу городского пруда. Проект «Мост времени» победил в федеральном конкурсе.