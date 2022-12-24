Скончался юморист из «Кривого зеркала» Александр Пономаренко 24 декабря 2022 в 16:14 Размер текста - 17 + Причиной смерти Александра Пономаренко стало онкологическое заболевание Фото: Официальный сайт братьев Пономаренко Умер юморист из передачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей Малахов. Уточняется, что причиной смерти стала онкология. Умер юморист из передачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей Малахов. Уточняется, что причиной смерти стала онкология. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям