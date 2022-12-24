Скончался юморист из «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

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Причиной смерти Александра Пономаренко стало онкологическое заболевание Фото:

Умер юморист из передачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей Малахов. Уточняется, что причиной смерти стала онкология.

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Умер юморист из передачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей Малахов. Уточняется, что причиной смерти стала онкология.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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