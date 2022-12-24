Скончался юморист из «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

Причиной смерти Александра Пономаренко стало онкологическое заболеваниеФото: Официальный сайт братьев Пономаренко
Умер юморист из передачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей Малахов. Уточняется, что причиной смерти стала онкология.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Умер юморист из передачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Андрей Малахов. Уточняется, что причиной смерти стала онкология.