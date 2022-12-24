Екатеринбургский комментатор домашних матчей футбольного клуба «Урал» Борис Аболин победил в четвертой национальной премии «Голос спорта» в номинации «Страна». Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.
«Поздравляем нашего бессменного комментатора Бориса Аболина! Он стал победителем четвертой национальной премии „Голос спорта“ в номинации „Страна“. С победой, Борис! Новых успехов в наступающем году!», — говорится в сообщении ФК «Урал» в Telegram.
Национальная премия «Голос спорта» — одна из самых главных наград в области спорта в России. По итогам голосования определяются 18 победителей в 11 номинациях, как отмечается на официальном сайте премии. Победителей выбирают болельщики, эксперты и Минспорта РФ. Лауреаты получают миллион рублей. Помимо комментаторов также награждаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, которые популяризируют спорт в стране.
Аболин комментирует все матчи ФК «Урал»
Фото: telegram-канал «ФК «Урал»
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Екатеринбургский комментатор домашних матчей футбольного клуба «Урал» Борис Аболин победил в четвертой национальной премии «Голос спорта» в номинации «Страна». Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба. «Поздравляем нашего бессменного комментатора Бориса Аболина! Он стал победителем четвертой национальной премии „Голос спорта“ в номинации „Страна“. С победой, Борис! Новых успехов в наступающем году!», — говорится в сообщении ФК «Урал» в Telegram. Национальная премия «Голос спорта» — одна из самых главных наград в области спорта в России. По итогам голосования определяются 18 победителей в 11 номинациях, как отмечается на официальном сайте премии. Победителей выбирают болельщики, эксперты и Минспорта РФ. Лауреаты получают миллион рублей. Помимо комментаторов также награждаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, которые популяризируют спорт в стране.