24 декабря 2022
23 декабря 2022

Екатеринбуржец стал победителем национальной премии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг Алексея Текслера. Челябинск, микрофон в руке
Комментатор Борис Аболин стал победителем национальной премии «Голос спорта» Фото:

Екатеринбургский комментатор домашних матчей футбольного клуба «Урал» Борис Аболин победил в четвертой национальной премии «Голос спорта» в номинации «Страна». Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.

«Поздравляем нашего бессменного комментатора Бориса Аболина! Он стал победителем четвертой национальной премии „Голос спорта“ в номинации „Страна“. С победой, Борис! Новых успехов в наступающем году!», — говорится в сообщении ФК «Урал» в Telegram.

Национальная премия «Голос спорта» — одна из самых главных наград в области спорта в России. По итогам голосования определяются 18 победителей в 11 номинациях, как отмечается на официальном сайте премии. Победителей выбирают болельщики, эксперты и Минспорта РФ. Лауреаты получают миллион рублей. Помимо комментаторов также награждаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, которые популяризируют спорт в стране.

Аболин комментирует все матчи ФК «Урал»
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Екатеринбургский комментатор домашних матчей футбольного клуба «Урал» Борис Аболин победил в четвертой национальной премии «Голос спорта» в номинации «Страна». Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба. «Поздравляем нашего бессменного комментатора Бориса Аболина! Он стал победителем четвертой национальной премии „Голос спорта“ в номинации „Страна“. С победой, Борис! Новых успехов в наступающем году!», — говорится в сообщении ФК «Урал» в Telegram. Национальная премия «Голос спорта» — одна из самых главных наград в области спорта в России. По итогам голосования определяются 18 победителей в 11 номинациях, как отмечается на официальном сайте премии. Победителей выбирают болельщики, эксперты и Минспорта РФ. Лауреаты получают миллион рублей. Помимо комментаторов также награждаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, которые популяризируют спорт в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...