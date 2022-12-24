24 декабря 2022

Три четверти жителей Армении обрадовались наплаву россиян в страну

MPG: более 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку в страну россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, флаг армении
Жители Армении радушно приняли россиян Фото:

Больше 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку в страну россиян. Это следует из соцопроса, проведенного компанией MPG.

«Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян», — говорится в результатах исследования. Они опубликованы на сайте компании.

В этом году россияне начали уезжать в соседние страны, в том числе в Армению, после начала Россией спецоперации на Украине и объявления в стране частичной мобилизации. Это подтвердил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявив о намерении российского правительства поднять налоги для покинувших территорию страны граждан. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отмечал, что за этот год Россию покинули более ста тысяч IT-специалистов, сообщает ОТР.

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Больше 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку в страну россиян. Это следует из соцопроса, проведенного компанией MPG. «Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян», — говорится в результатах исследования. Они опубликованы на сайте компании. В этом году россияне начали уезжать в соседние страны, в том числе в Армению, после начала Россией спецоперации на Украине и объявления в стране частичной мобилизации. Это подтвердил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявив о намерении российского правительства поднять налоги для покинувших территорию страны граждан. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отмечал, что за этот год Россию покинули более ста тысяч IT-специалистов, сообщает ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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