Три четверти жителей Армении обрадовались наплаву россиян в страну

MPG: более 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку в страну россиян

25 декабря 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Жители Армении радушно приняли россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU Больше 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку в страну россиян. Это следует из соцопроса, проведенного компанией MPG. «Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян», — говорится в результатах исследования. Они опубликованы на сайте компании. В этом году россияне начали уезжать в соседние страны, в том числе в Армению, после начала Россией спецоперации на Украине и объявления в стране частичной мобилизации. Это подтвердил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявив о намерении российского правительства поднять налоги для покинувших территорию страны граждан. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отмечал, что за этот год Россию покинули более ста тысяч IT-специалистов, сообщает ОТР.

Больше 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку в страну россиян. Это следует из соцопроса, проведенного компанией MPG. «Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян», — говорится в результатах исследования. Они опубликованы на сайте компании. В этом году россияне начали уезжать в соседние страны, в том числе в Армению, после начала Россией спецоперации на Украине и объявления в стране частичной мобилизации. Это подтвердил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявив о намерении российского правительства поднять налоги для покинувших территорию страны граждан. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отмечал, что за этот год Россию покинули более ста тысяч IT-специалистов, сообщает ОТР.