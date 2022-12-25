Власти повысят размер соцвыплаты для тюменцев. Сумма

Правительство Тюменской области увеличит размер пособия за детей-сирот

26 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

За заботу о сиротах тюменцам станут платить на 210 рублей больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тюменской области повысят размер выплат для опекунов и приемных родителей детей-сирот. Соответствующие поправки в законодательство подготовлены департаментом социального развития региона. Сумма пособия вырастет на 210 рублей. «Законопроектом предусмотрено повышение размера социальной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан. С 1 января 2023 года ее размер составит 14 176 рублей в месяц на содержание одного ребенка», — говорится в проекте властей. По расчетам депсоцразвития, в 2023 году в приемных и опекунских семьях будут находиться 4 384 ребенка. На выплаты за них необходимо предусмотреть в бюджете 745 млн 771 тысячу рублей. В казне на эти цели уже заложено 745,78 млн, поэтому дополнительного выделения средств не понадобится. В настоящее время опекунам, попечителям и приемным родителям полагается 13 966 рублей в месяц за каждого несовершеннолетнего, то есть размер пособия вырастет на 210 рублей и сравняется с прожиточным минимумом на детей, установленным в регионе на 2023 год. Как ранее писало URA.RU, с нового года ПМ вырастет для всех категорий тюменцев.

Власти Тюменской области повысят размер выплат для опекунов и приемных родителей детей-сирот. Соответствующие поправки в законодательство подготовлены департаментом социального развития региона. Сумма пособия вырастет на 210 рублей. «Законопроектом предусмотрено повышение размера социальной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан. С 1 января 2023 года ее размер составит 14 176 рублей в месяц на содержание одного ребенка», — говорится в проекте властей. По расчетам депсоцразвития, в 2023 году в приемных и опекунских семьях будут находиться 4 384 ребенка. На выплаты за них необходимо предусмотреть в бюджете 745 млн 771 тысячу рублей. В казне на эти цели уже заложено 745,78 млн, поэтому дополнительного выделения средств не понадобится. В настоящее время опекунам, попечителям и приемным родителям полагается 13 966 рублей в месяц за каждого несовершеннолетнего, то есть размер пособия вырастет на 210 рублей и сравняется с прожиточным минимумом на детей, установленным в регионе на 2023 год. Как ранее писало URA.RU, с нового года ПМ вырастет для всех категорий тюменцев.