Медведев обозначил реальное положение дел на Западе

На данный момент Запад не может предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В современных реалиях особо ощутим философский и идеологический крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. Сейчас Запад не в состоянии предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. <…> Запад сам себя заключает в клетку, пока остальной мир живет на воле. Туда ему и дорога — в резервацию», — заявил Дмитрий Медведев в интервью изданию «Российская газета».
Также зампред Совбеза РФ отметил, что гражданам стран ЕС «можно только посочувствовать». «Их лозунгами про солидарность с Украиной ни дом не согреть, ни в бензобак машины не залить. Все санкции на своих плечах выносят те, кому приходится оплачивать безумные счета», — отмечает он.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что союзы западных стран прекратят свое существование. Также он предрек образование макрорегионов, которые будут работать, как партнеры.
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На данный момент Запад не может предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В современных реалиях особо ощутим философский и идеологический крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. Сейчас Запад не в состоянии предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. <…> Запад сам себя заключает в клетку, пока остальной мир живет на воле. Туда ему и дорога — в резервацию», — заявил Дмитрий Медведев в интервью изданию «Российская газета». Также зампред Совбеза РФ отметил, что гражданам стран ЕС «можно только посочувствовать». «Их лозунгами про солидарность с Украиной ни дом не согреть, ни в бензобак машины не залить. Все санкции на своих плечах выносят те, кому приходится оплачивать безумные счета», — отмечает он. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что союзы западных стран прекратят свое существование. Также он предрек образование макрорегионов, которые будут работать, как партнеры.