Медведев обозначил реальное положение дел на Западе

26 декабря 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил об ощутимом крахе западного мировоззрения Фото: Владимир Андреев © URA.RU На данный момент Запад не может предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В современных реалиях особо ощутим философский и идеологический крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. Сейчас Запад не в состоянии предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. <…> Запад сам себя заключает в клетку, пока остальной мир живет на воле. Туда ему и дорога — в резервацию», — заявил Дмитрий Медведев в интервью изданию «Российская газета». Также зампред Совбеза РФ отметил, что гражданам стран ЕС «можно только посочувствовать». «Их лозунгами про солидарность с Украиной ни дом не согреть, ни в бензобак машины не залить. Все санкции на своих плечах выносят те, кому приходится оплачивать безумные счета», — отмечает он. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что союзы западных стран прекратят свое существование. Также он предрек образование макрорегионов, которые будут работать, как партнеры.

На данный момент Запад не может предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В современных реалиях особо ощутим философский и идеологический крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. Сейчас Запад не в состоянии предложить миру новые идеи, которые выведут человечество вперед и решат глобальные проблемы. <…> Запад сам себя заключает в клетку, пока остальной мир живет на воле. Туда ему и дорога — в резервацию», — заявил Дмитрий Медведев в интервью изданию «Российская газета». Также зампред Совбеза РФ отметил, что гражданам стран ЕС «можно только посочувствовать». «Их лозунгами про солидарность с Украиной ни дом не согреть, ни в бензобак машины не залить. Все санкции на своих плечах выносят те, кому приходится оплачивать безумные счета», — отмечает он. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что союзы западных стран прекратят свое существование. Также он предрек образование макрорегионов, которые будут работать, как партнеры.