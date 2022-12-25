25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Онкобольной жительнице ЯНАО отказали в лекарствах

© Служба новостей «URA.RU»
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Необходимые медикаменты вместо онколога больной выписывал терапевт Фото:

Онкобольной жительнице Салехарда (ЯНАО) отказали в лекарствах, которые ей положены по льготе. Необходимые медикаменты вместо онколога больной выписывал терапевт, рассказала в соцсетях Ольга Васильева.

«Ну раз пошла такое обсуждение, позволю высказать свое мнение, в частности доктора Верясовой, онколога. Отказавши мне в выписке лекарств, которые мне положены по льготе. Будучи на приеме у нее, она могла это сделать по жалобе, но просто отмахнулась от пациента из вредности. Даже заведующая поликлиники с ней не захотела связываться, к которой я обратилась. Это что за такое?», — написала женщина в одной из местных групп.

Как оказалось, это не единственный случай, когда больные жаловались на врача. «Проблемы с данным врачом проходили, также пошла к заведующей, которая отправила к другому врачу», — написала Ксения Ильина. «Данный специалист вызвала негативные эмоции. Давно с таким не сталкивалась в СОКБ. В следующий раз за справкой предпочту платно сходить куда-либо и не в Салехарде», — добавила Анастасия Ситникова.

В департаменте здравоохранения сообщили, что разберутся в ситуации. Также будут приняты все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что ребенку-инвалиду в Лабытнанги не могли выписать лекарство. Тогда проблема возникла из-за медкарты ребенка, которая находилась в другом медучреждении.

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Онкобольной жительнице Салехарда (ЯНАО) отказали в лекарствах, которые ей положены по льготе. Необходимые медикаменты вместо онколога больной выписывал терапевт, рассказала в соцсетях Ольга Васильева. «Ну раз пошла такое обсуждение, позволю высказать свое мнение, в частности доктора Верясовой, онколога. Отказавши мне в выписке лекарств, которые мне положены по льготе. Будучи на приеме у нее, она могла это сделать по жалобе, но просто отмахнулась от пациента из вредности. Даже заведующая поликлиники с ней не захотела связываться, к которой я обратилась. Это что за такое?», — написала женщина в одной из местных групп. Как оказалось, это не единственный случай, когда больные жаловались на врача. «Проблемы с данным врачом проходили, также пошла к заведующей, которая отправила к другому врачу», — написала Ксения Ильина. «Данный специалист вызвала негативные эмоции. Давно с таким не сталкивалась в СОКБ. В следующий раз за справкой предпочту платно сходить куда-либо и не в Салехарде», — добавила Анастасия Ситникова. В департаменте здравоохранения сообщили, что разберутся в ситуации. Также будут приняты все необходимые меры. Ранее сообщалось, что ребенку-инвалиду в Лабытнанги не могли выписать лекарство. Тогда проблема возникла из-за медкарты ребенка, которая находилась в другом медучреждении.
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