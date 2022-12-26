Пермский губернатор анонсировал создание центра помощи демобилизованным

Губернатор Пермского края заявил о создании центра помощи демобилизованным

26 декабря 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил, что регион должен быть готов в возвращению участников СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Перми будет создан центр помощи мобилизованным. Об этом на встрече с редакторами пермских СМИ заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, в состав центра войдут представители социальных служб и общественных организаций. «Центр помощи демобилизованным появится в Перми. Сегодня будут обсуждать с подчиненными, они представят свои предложения. Задача — в режиме единого окна координировать деятельность [социальных служб, общественных орагнизаций]. Я видел ребят, которые из Чечни приходили, старше меня на 7 лет, я видел, что с ними происходило. Ничего хорошего на самом деле. Явно им нужна была помощь психолога, реабилитация, переобучение», — отметил Махонин. По словам губернатора, региона должен подготовиться к возвращению тех, кто принимал участие в специальной военной операции. В ноябре в Перми в здании Дома офицеров Пермского гарнизона начал работу центр поддержки семей мобилизованных. Он оказывает социальную, консультационную и юридическую помощь родным и близким мобилизованных, а также участников СВО. Куратором центра является бывший замначальника полиции краевого ГУ МВД Константин Строгий.

В Перми будет создан центр помощи мобилизованным. Об этом на встрече с редакторами пермских СМИ заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, в состав центра войдут представители социальных служб и общественных организаций. «Центр помощи демобилизованным появится в Перми. Сегодня будут обсуждать с подчиненными, они представят свои предложения. Задача — в режиме единого окна координировать деятельность [социальных служб, общественных орагнизаций]. Я видел ребят, которые из Чечни приходили, старше меня на 7 лет, я видел, что с ними происходило. Ничего хорошего на самом деле. Явно им нужна была помощь психолога, реабилитация, переобучение», — отметил Махонин. По словам губернатора, региона должен подготовиться к возвращению тех, кто принимал участие в специальной военной операции. В ноябре в Перми в здании Дома офицеров Пермского гарнизона начал работу центр поддержки семей мобилизованных. Он оказывает социальную, консультационную и юридическую помощь родным и близким мобилизованных, а также участников СВО. Куратором центра является бывший замначальника полиции краевого ГУ МВД Константин Строгий.