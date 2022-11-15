Пермские власти рассказали, какую помощь получают родные мобилизованных

Родные мобилизованных пермяков получили адресную помощь от властей

Родственникам мобилизованных пермяков оказывается адресная помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Пермском крае власти помогают родственникам мобилизованных решить вопросы с ремонтом жилья, приобретением дров и получением кредитных каникул. Адресная помощь оказывается каждой семье, чьи родные были призваны для участия в спецоперации. За четыре недели социальные службы края приняли свыше 4,5 тысяч обращений от пермяков, говорится на сайте министерства соцразвития Прикамья.

«Через социальных участковых и территориальные отделы ведомства жители обращаются за самыми разными видами поддержки. Так, для 355 семей актуально решение бытовых вопросов — отремонтировать электропроводку, привезти лекарства, обеспечить дровами. У почти 1100 обратившихся есть потребность в предоставлении кредитных каникул и оказании иной юридической помощи, 259 семей обратились за психологической помощью, а более 2700 нуждаются в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки», — информирует пресс-служба минсоцразвития региона.

Так, в Ильинском округе в соцзащиту обратилась мать мобилизованного. Женщина попросила помочь ей с приобретением дров, пояснив, что ранее этим вопросом занимался ее сын. В Губахинском округе супруга мобилизованного обратилась в соцслужбы с просьбой заменить электропроводку в доме. В минсоцразвития напомнили, что для получения помощи родным мобилизованных необходимо обращаться в территориальные отделы соцзащиты, либо к социальным участковым.

Вопрос оказания помощи родным пермяков, призванных на фронт, губернатор Дмитрий Махонин держит на личном контроле. На прошлой неделе в регионе завершился процесс выплат единовременной помощи семьям мобилизованных пермяков с детьми.