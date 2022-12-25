Ставленник губернатора Артюхова расформирует один из департаментов в Новом Уренгое. Инсайд

26 декабря 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое расформируют департамент социальной политики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) назначенный губернатором заместитель главы Стас Чернавских расформирует департамент социальной политики. Вместо него появится департамент культуры, молодежной политики и спорта. Об этом URA.RU сообщил источник в местных политических кругах. «В Новом Уренгое чиновник из правительства Стас Чернавских, который является ставленником Дмитрия Артюхова, взялся за дело и занялся реформированием подразделений. Теперь департамент социальной политики, как и в Салехарде, будет расформирован. Вместо него будет создан департамент культуры, молодежной политики и спорта. Ответственного за департамент отправят с вещами на выход», — утверждает инсайдер. В правительство ЯНАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Нового Уренгоя недовольны действием нового заместителя главы, присланного из правительства. Он был отправлен из Салехарда для наведения порядка в газовой столице.

В Новом Уренгое (ЯНАО) назначенный губернатором заместитель главы Стас Чернавских расформирует департамент социальной политики. Вместо него появится департамент культуры, молодежной политики и спорта. Об этом URA.RU сообщил источник в местных политических кругах. «В Новом Уренгое чиновник из правительства Стас Чернавских, который является ставленником Дмитрия Артюхова, взялся за дело и занялся реформированием подразделений. Теперь департамент социальной политики, как и в Салехарде, будет расформирован. Вместо него будет создан департамент культуры, молодежной политики и спорта. Ответственного за департамент отправят с вещами на выход», — утверждает инсайдер. В правительство ЯНАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Нового Уренгоя недовольны действием нового заместителя главы, присланного из правительства. Он был отправлен из Салехарда для наведения порядка в газовой столице.