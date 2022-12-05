В администрации Нового Уренгоя назревает конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителя главы в Новом Уренгое (ЯНАО) Стаса Чернавских, который был отправлен в город из Салехарда, пытаются выжить из администрации. Об этом URA.RU сообщил источник в политсообществе города.

«Чиновники мэрии по возможности будут доказывать, что замглавы Стас Чернавских не тот человек, который здесь нужен. У Чернавских в Новом Уренгое достаточно много врагов. Артюхов его направил, чтобы изнутри понимать все процессы и выявить больные места, но, скорее всего, выбор был неверен — Чернавских якобы не вникает в глубинные процессы и не может что-либо изменить. Остальные замы понимают, что есть проблемы, но подсказывать новому чиновнику не хотят», — сообщил агентству инсайдер.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой, чтобы решить проблемы в социальной сфере. Структуры, которыми руководит чиновник, обвинили в провале встречи с ямальским Дедом Морозом. Источники считают, что это было спланировано некоторыми сотрудниками мэрии.