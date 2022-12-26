Екатеринбурженка призналась силовикам в убийстве своих детей, которых считала одержимыми

Екатеринбурженку доставят в суд для заключения под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Жительница Екатеринбурга, на которую возбудили уголовное дело об убийстве, на допросе рассказала, как задушила троих детей, посчитав, что в них вселились бесы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В разговоре с сотрудниками женщина призналась, что по очереди задушила детей: от младшей до старшего. Документы готовятся передать в суд, чтобы избрать меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать, чтобы заключить ее в СИЗО на время расследования», — рассказал собеседник агентства.

Он выразил мнение, что девушку признают невменяемой. В таком случае она сможет избежать уголовной ответственности и лечиться в психиатрической клинике.

Информация о происшествии на улице Бажова появилась днем 26 декабря. По версии следствия, женщина задушила троих детей, потому что считала, что в них вселились бесы. Жертвами оказались шестимесячная девочка и два подростка 10 и 15 лет. На место выезжали следователи, криминалисты, кинологи и эксперты. Соседи рассказывали, как накануне убийства слышали крики и звуки молитв из квартиры.