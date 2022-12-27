В Херсонской области наемники убили семью из-за связи с РФ

27 декабря 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В Херсонской области наемники занимаются зачисткой населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бериславе (Херсонская область) иностранные наемники застрелили двоих супругов из-за подозрений о связях с Россией. Об этом сообщил представитель силовых структур. «В городе Берислав иностранными наемниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной», — сказал представитель силовых структур РИА Новости. Он уточнил, что иностранцы самостоятельно проводят зачистку населения в Херсонской области, убивая граждан, подозреваемых в связях с РФ. Ранее сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. При этом 74 человека увезли в неизвестном направлении, пишет MK.RU . Позже советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что ВСУ совершают в городе преступления, чтобы скрыть следы устроенной ими же гуманитарной катастрофы.

В Бериславе (Херсонская область) иностранные наемники застрелили двоих супругов из-за подозрений о связях с Россией. Об этом сообщил представитель силовых структур. «В городе Берислав иностранными наемниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной», — сказал представитель силовых структур РИА Новости. Он уточнил, что иностранцы самостоятельно проводят зачистку населения в Херсонской области, убивая граждан, подозреваемых в связях с РФ. Ранее сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. При этом 74 человека увезли в неизвестном направлении, пишет MK.RU. Позже советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что ВСУ совершают в городе преступления, чтобы скрыть следы устроенной ими же гуманитарной катастрофы.