В Общественной палате РФ объяснили, зачем ВСУ обстреливают Херсон

Член ОП РФ Малькевич: ВСУ обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы

24 декабря 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Александр Малькевич заявил, что после прихода ВСУ в Херсон жизнь мирных граждан не улучшилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы в городе, которую они же и спровоцировали. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. «ВСУ идут на чудовищные преступления в Херсоне, чтобы скрыть следы устроенной ими же гуманитарной катастрофы», — заявил Александр Малькевич. Его слова приводит ТАСС. Политик отметил, что после того, как украинцы вторглись в город, никаких улучшений в качестве жизни граждан не произошло. По его словам, никто не занимается восстановлением мирной жизни. «Только сведение счетов, воровство и лютое мародерство», — заключил советник. Ранее Министр обороны Сергей Шойгу санкционировал отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такие меры были приняты с целью спасения жизней военных и мирного населения. С приходом в город украинцев, жители остались разочарованы, заявив, что жить при ВСУ стало хуже, передает деловое издание «Взгляд». Позже Малькевич заявил, что силовики из Службы безопасности Украины убили не менее ста жителей Херсона. Он также уточнил, что около двухсот человек пропали без вести, сообщает РАПСИ.

Украинцы обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы в городе, которую они же и спровоцировали. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. «ВСУ идут на чудовищные преступления в Херсоне, чтобы скрыть следы устроенной ими же гуманитарной катастрофы», — заявил Александр Малькевич. Его слова приводит ТАСС. Политик отметил, что после того, как украинцы вторглись в город, никаких улучшений в качестве жизни граждан не произошло. По его словам, никто не занимается восстановлением мирной жизни. «Только сведение счетов, воровство и лютое мародерство», — заключил советник. Ранее Министр обороны Сергей Шойгу санкционировал отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такие меры были приняты с целью спасения жизней военных и мирного населения. С приходом в город украинцев, жители остались разочарованы, заявив, что жить при ВСУ стало хуже, передает деловое издание «Взгляд». Позже Малькевич заявил, что силовики из Службы безопасности Украины убили не менее ста жителей Херсона. Он также уточнил, что около двухсот человек пропали без вести, сообщает РАПСИ.